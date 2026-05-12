Στο σημερινό σκίτσο του Αρκά, η πολιτική σάτιρα «χτυπά» κατευθείαν στην καρδιά της ελληνικής πραγματικότητας του 2015.

Ένας άνδρας παρακολουθεί τηλεόραση και με εμφανή ειρωνική διάθεση σχολιάζει: «Αφού δεν είχαν κυβερνητική εμπειρία, γιατί δεν διάλεγαν μια χώρα με λιγότερα προβλήματα για να ξεκινήσουν την καριέρα τους;».

Με το γνωστό αιχμηρό του χιούμορ, ο Αρκάς σατιρίζει την πολιτική κατάσταση της εποχής, αλλά και την αγωνία των πολιτών απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπιζε τότε η χώρα. Το σκίτσο αποτυπώνει με απλό αλλά καυστικό τρόπο την αμφισβήτηση, την απογοήτευση και τον προβληματισμό της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας την υπερβολή και την ειρωνεία που χαρακτηρίζουν το έργο του δημιουργού.

Η δύναμη του σκίτσου βρίσκεται στο ότι, μέσα από μια καθημερινή σκηνή, καταφέρνει να μεταφέρει ένα πολιτικό σχόλιο που παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο.