Συσκέψεις και ανακοινώσεις για τους αγρότες σήμερα, Τρίτη. Δύσκολες επιχειρήσεις επαναπροσέγγισης.

Με τα λόγια της επίσημης κυβερνητικής φωνής το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ στο τριήμερο 15-17 Μαΐου θα είναι ευκαιρία απολογισμού (επταετίας) και προγραμματισμού (επόμενης τετραετίας).

Με άλλα λόγια εκεί, στο Metropolitan Expo, τα κεντρικά θα επιχειρήσουν να κρατήσουν χαμηλά τις (υπαρκτές) εσωκομματικές αντιθέσεις και να δώσουν το επίσημο σύνθημα της επιχείρησης επανασυσπείρωσης.

Μιας δύσκολης, όπως αποδεικνύεται, επαναπροσέγγισης ακροατηρίων του 2023, τα οποία οποία έχουν ειδικό εκλογικό βάρος αλλά παραμένουν αποστασιοποιημένα από τη ΝΔ.

Δημοσκοπική πίεση

Οι πιέσεις για το κυβερνών κόμμα αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία του να βρει δεξαμενές – δηλαδή να διευρύνει την εκλογική επιρροή του, όπως λένε οι αναλυτές των μετρήσεων. Τελευταίο γκάλοπ (Alco/Alpha) δείχνει ότι η ΝΔ καταγράφει στην πρόθεση ψήφου 22,8% με πτώση μίας ποσοστιαίας μονάδας από τον Απρίλιο και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ελαφρώς ενισχυμένο, στο 12,2%.

Σε όλες τις κυλιόμενες μετρήσεις καταγράφεται επίσης η ενισχυμένη η γκρίζα ζώνη με τους αναποφάσιστους καθώς και η απάντηση «άλλο κόμμα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πιθανές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μπουν επίσημα στο παιχνίδι τα κυοφορούμενα κόμματα – πολύ σύντομα απο τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού και πιθανότατα σε δεύτερο χρόνο από τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι αγρότες και οι άλλοι…

Για το Μαξίμου είναι μονόδρομος – λένε έμπειροι αναλυτές – να κινηθεί στοχευμένα προς δεξαμενές που είχαν στραφεί στη ΝΔ στην τελευταία εθνική αναμέτρηση. Όμως οι επίμονα χαμηλές πτήσεις κόμματος στις δημοσκοπήσεις και ακροατήρια που δείχνουν να κρατούν στάση αναμονής με όλο και μεγαλύτερη δυσπιστία ή δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δοκιμάζουν τη γαλάζια στρατηγική καθ’ οδόν προς την κάλπη – σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τη στιγμή που ακόμα και στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ «κοιτάζουν» στο φθινόπωρο και όχι στον Μάρτιο – Απρίλιο του 2027, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Μαξίμου.

Το μέτωπο των αγροτών που προβληματίζει εντόνως εδώ μήνες τη ΝΔ, υπό το βάρος και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ενδεικτικό. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα βγήκαν το 2025 σε κινητοποιήσεις πιο νωρίς από ποτέ ενώ οι μεγάλης έντασης διαμαρτυρίες διήρκεσαν επτά ολόκληρες εβδομάδες, πιστοποιώντας το δύσκολα διαχειρίσιμο κλίμα καχυποψίας.

Η λόγω δεξαμενή είναι σημαντική για το Μαξίμου: δεν είναι τεράστια στο εκλογικό σώμα, αλλά δεν έχει περιθώρια να την προσπεράσει η ΝΔ από τη στιγμή που στις προηγούμενες εθνικές αναμετρήσεις οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς τα εκεί σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Αντίστοιχα γαλάζιοι προβληματισμοί υπάρχουν για παράδειγμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους όποιους επιχειρείται αποκατάσταση σχέσεων, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιχειρηθεί από τον Μητσοτάκη κυρίως μέσα από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Πλήγμα

Για να γίνει σαφές το πλήγμα στα ποσοστά της ΝΔ από την απουσία διαύλων συνεννόησης ή έστω από τη δυσκολία να εμπεδωθούν εκ νέου σταθεροί δίαυλοι με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, αρκεί μια αναδρομή στην απήχηση του κυβερνώντος κόμματος τα προηγούμενα χρόνια.

Πρόκειται για το ακροατήριο στο οποίο η ΝΔ έχει «γράψει» υψηλότερα ποσοστά (σύμφωνα με τα στοιχεία των exit polls) από το πανελλαδικό της – ειδικά τον Μάιο του 2023 σχεδόν ένας στους δύο φαίνεται ότι ψήφισε την κεντροδεξιά παράταξη.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2019 οι αγρότες – κτηνοτρόφοι στήριξαν τη ΝΔ σε ποσοστό 42%, τον Μάιο του 2023 σε ποσοστό 48% και τον Ιούνιο του 2023 σε ποσοστό 43%.

Συσκέψεις και ανακοινώσεις

Σήμερα η διείσδυση της ΝΔ έχει υποχωρήσει σημαντικά, εξ ου και ζητείται αντίδοτο για αντιστροφή του κλίματος. Οι αγρότες βρέθηκαν τον Απρίλιο ανάμεσα στους δικαιούχους του μερίσματος από το υπερπλεόνασμα και χθες ο Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις, την πορεία αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων καθώς και του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τον προγραμματισμό και το ύψος νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων.

Για την πορεία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη (12/5), κοινή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Μαργαρίτης Σχοινάς) και της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Γιώργος Πιτσιλής) στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ΑΑΔΕ..