Διαδοχικά τεστ συνοχής δίνει – και θα συνεχίσει μέσα στον Μάιο να δίνει – το κυβερνών κόμμα, που διανύει έτσι κι αλλιώς ίσως τη δυσκολότερη περίοδο της επταετίας ως προς τις εσωκομματικές ισορροπίες. Οι πιέσεις της αντιπολίτευσης στο θεσμικό τερέν (μέσα από αιτήματα για Προανακριτική και για Εξεταστική επιτροπή για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αντίστοιχα), τα θολά σημεία της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας και οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις δοκιμάζουν τη ΝΔ και εσωτερικά.

Όσο κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς της κυβερνητικής και της κομματικής έδρας επιδιώκουν να σπάσουν τον κύκλο φθοράς, στον ορίζοντα παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για… γερά νεύρα. Και το πώς η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τα κλείσει – αν καταφέρει στ’ αλήθεια να τα κλείσει -, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την εκλογική τροχιά της ΝΔ.

Το πενθήμερο

Το ένα μέτωπο (καθαρά γαλάζιο) είναι ένα πενθήμερο συζητήσεων, από το οποίο θα προκύψουν ισορροπίες/ανισορροπίες, πληγές, δεδομένα για τις σχέσεις κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας, νέοι συσχετισμοί. Η αρχή γίνεται την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στη συνεδρίαση Μητσοτάκη – βουλευτών. Το Σάββατο, 9 Μαΐου, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο και τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ, παρουσία του Μητσοτάκη, με ατζέντα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής – με παρέμβαση και του Νίκου Δένδια. Και στις 15-17 Μαΐου οργανώνεται το κομματικό συνέδριο – προεκλογικό ενόψει εθνικής αναμέτρησης και εκλογικό για την ανάδειξη νέας Πολιτικής Επιτροπής στο κόμμα.

Η μυστική ψηφοφορία

Το δεύτερο μέτωπο αφορά μια κάλπη – μια μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, συγκεκριμένα. Σε αυτήν, όταν έρθει η ώρα, το Μαξίμου δεν θέλει να δει την παραμικρή διαρροή από την κεντρική απόφαση για «όχι» σε μια Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικό κόστος στη ΝΔ και εσωκομματική αναταραχή.

Οι… εθνικοί λόγοι

Το τρίτο μέτωπο έχει να κάνει με μια άλλη ψηφοφορία, που θα είναι όμως φανερή. Για αυτήν δεν έχει δοθεί ακόμα επισήμως η «γραμμή». Όμως συγκλίνουσες πληροφορίες δείχνουν ότι πλησιάζει το «όχι» του Μαξίμου και στη σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Με επίκληση εθνικών λόγων, όπως σκέφτεται να απαντήσει η κυβέρνηση σύμφωνα με πηγές με γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων, δεν θα αρκούν 120 ψήφοι για να περάσει μόνο από την αντιπολίτευση το αίτημα, αλλά θα απαιτηθούν 151 «υπέρ» – η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Αυτό το ορατό σενάριο – επικρατέστερο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με εκτιμήσεις κάποιων κυβερνητικών στελεχών – δεδομένα θα φέρει ισχυρότατη αντιπαράθεση (ενδεχομένως και σοβαρές εξελίξεις) στη Βουλή. Προς το παρόν όλα ζυγίζονται και η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει χρόνο, μετρώντας αντιδράσεις αλλά η οριστική απόφαση για το αν θα ζητηθεί από την Ολομέλεια να εγκρίνει Εξεταστική με 151 ή με 120 ψήφους αναμένεται σύντομα.

Το παρασκήνιο

Ήδη και μόνο η αρνητική στάση της κυβέρνησης στη σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί το ήδη επιβαρυμένο πολιτικό κλίμα. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει ξανά εργαλειοποίηση του Συντάγματος και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η απόφαση του Μαξίμου και ο τρόπος επικοινωνιακής προβολής της κλείδωσαν σε κλειστές συσκέψεις (και σε διαδοχικές επαφές, δια ζώσης και τηλεφωνικά) στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Το μπλόκο της κυβερνητικής πλειοψηφίας στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική, όπως επίσημα ανακοινώθηκε χθες στον απόηχο και δεύτερου, κοινού αιτήματος από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχει εξήγηση πέραν της κεντρικής «γραμμής» περί απουσίας στοιχείων στη δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η κυβέρνηση ξορκίζει τη δημιουργία ενός «προηγούμενου» (παραπομπών) από τη στιγμή που αναμένονται και νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θέλει να βρίσκεται η βαριά υπόθεση στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας (πόσω μάλλον της Βουλής) με απολογούμενους τους πρώην υπουργούς της.

«Αποχρώσες ενδείξεις»

Μπορεί στην πραγματικότητα ο ρόλος μιας Προανακριτικής να είναι ακριβώς να διερευνήσει και να αναζητήσει στοιχεία, ωστόσο οι γαλάζιοι επιμενουν να απαντούν ότι «αποχρώσες ενδείξεις δεν υπάρχουν» στις δικογραφίες για Λιβανό. – Αραμπατζή. Στην ίδια κατεύθυνση ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή πλεύσης στη διαχείριση του θέματος. Το περσινό καλοκαίρι η κυβέρνηση αρνούνταν μια Προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη τότε και απαντούσε με δικό της αίτημα για Εξεταστική (διερεύνηση του θέματος των αγροτικών επιδοτήσεων από το 1998).

Στο φόντο βρίσκεται η πρόσφατη άρση ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλετών που αναφέρονταν στις τελευταίες δικογραφίες. Μια ψηφοφορία στην οποία πολλοί βουλευτές της ΝΔ συμμετείχαν με βαριά καρδιά, παραδεχόμενοι ότι είπαν «ναι» μόνο και μόνο επειδή το ζήτησαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντιδράσεις των γαλάζιων σε ένα πιθανό αντίστοιχο σκηνικό στο μέλλον, μετά την έλευση νέου υλικού από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.