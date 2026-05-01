Το Ιράν έστειλε την τελευταία του πρόταση για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA την Παρασκευή.

Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε πολιτική που θα της «επιβληθεί» με απειλή

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε σήμερα (1/5) ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

Η δήλωση αυτή γίνεται στο υπόβαθρο του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με σκοπό ένα τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (…) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε νε κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, η Ουάσινγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου ώστε να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις λήγει σήμερα. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αγνοήσει τη σχετική υποχρέωση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, ο νόμος του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινά περιορισμένης διάρκειας στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι ο πρόεδρος πρέπει να τερματίσει τις επιχειρήσεις μετά από 60 ημέρες, εκτός αν λάβει έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή αιτηθεί παράταση 30 ημερών λόγω «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, ενεργοποιώντας την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών. Ωστόσο, η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι η προθεσμία έχει «παγώσει» από τις 8 Απριλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. «Το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ στη Γερουσία.

«Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν τελειώσει», ανέφερε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι «δεν έχουν υπάρξει ανταλλαγές πυρών από την Τρίτη 7 Απριλίου».

Οι Δημοκρατικοί απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό. Ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε πως «ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να σταματά την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».