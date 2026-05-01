O Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του βρίσκονται στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου εγχειρήματος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, που έχει προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόσχεση ήταν σαφής: συμμετοχή στο πρότζεκτ World Liberty Financial, στήριξη ενός ισχυρού συμμάχου του κλάδου και μερίδιο στα κέρδη.

Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν, διαθέτοντας πάνω από 550 εκατομμύρια δολάρια σε δύο γύρους χρηματοδότησης. Ωστόσο, μετά το πέρας αυτών των γύρων, το project προχώρησε σε πώληση ακόμη 5,9 δισεκατομμυρίων tokens σε ιδιώτες, με αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Σημαντικό μέρος των εσόδων κατευθύνθηκε σε οντότητες που συνδέονται με τους ιδρυτές.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως όταν η πλατφόρμα Tokenomist.ai, κατόπιν αιτήματος του Bloomberg, εντόπισε ασυνέπειες στα εταιρικά αρχεία της World Liberty. Ο αριθμός των tokens που ανήκαν σε ιδρυτές, συνεργάτες και συμβούλους είχε αυξηθεί χωρίς επεξήγηση. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τις πωλήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως “white glove” συναλλαγές, χωρίς όμως να αποκαλύψει τους αγοραστές ή τη διάθεση των κεφαλαίων.

Οικογενειακή εμπλοκή και εταιρική δομή

Η World Liberty Financial ιδρύθηκε από μέλη των οικογενειών Τραμπ και Γουίτκοφ, με τον Ζακ Γουίτκοφ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του προέδρου στη Μέση Ανατολή, αναφέρονταν στην ιστοσελίδα του project ως co-founder emeritus. Η σχετική σελίδα αφαιρέθηκε πρόσφατα, με την εταιρεία να επικαλείται τακτική ενημέρωση του ιστότοπου.

Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της εταιρείας, η DT Marks DEFI LLC, οντότητα που συνδέεται με τον Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του, δικαιούται το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις WLFI tokens, μετά τις κρατήσεις και τα έξοδα. Η ίδια οντότητα κατέχει επίσης 22,5 δισεκατομμύρια tokens. Παράλληλα, η εταιρεία δεν αποκάλυψε ποιος έλαβε τα έσοδα από τις πρόσθετες πωλήσεις.

Οι πρώτοι επενδυτές είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν το 20% των συμμετοχών τους, ενώ το υπόλοιπο 80% παραμένει δεσμευμένο. Σε αντίθεση με άλλες εκδόσεις tokens, η World Liberty δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα αποδεσμεύσεων.

🇺🇸 TRUMP-BACKED CRYPTO VENTURE BUILDS $1.5 BILLION TOKEN WAR CHEST World Liberty Financial, co-founded by Trump and his sons, is partnering with Nasdaq-listed ALT5 Sigma to create a $1.5B “crypto treasury.” Half the deal is paid in WLFI tokens, with the rest funding WLFI… https://t.co/oxya9R4C8h pic.twitter.com/PHoxXN1I65 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 13, 2025

Αντιδράσεις και κυβερνητικές τοποθετήσεις

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν εμπλέκεται στη διαχείριση των κρυπτονομισματικών επιχειρήσεων της οικογένειας, καθώς έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο στα παιδιά και στους συνεργάτες του. “Τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου βρίσκονται σε trust που διαχειρίζονται τα παιδιά του. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων,” δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα Κέλι.

Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Γουόρινγκτον, διευκρίνισε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ έχει αποεπενδύσει από τη World Liberty Financial και δεν συμμετέχει σε ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα οικονομικά του συμφέροντα.

Νέα πρόταση διακυβέρνησης και αντιδράσεις επενδυτών

Σύμφωνα με νέα πρόταση προς τους επενδυτές, κανείς — ούτε οι ιδρυτές ούτε οι πρώτοι αγοραστές — δεν θα μπορεί να πουλήσει tokens για τουλάχιστον δύο χρόνια. Μετά το διάστημα αυτό, θα ξεκινήσει σταδιακή αποδέσμευση.

Όσοι δεν αποδεχθούν τους όρους κινδυνεύουν να δουν τα tokens τους να παραμένουν κλειδωμένα επ’ αόριστον. Οι αποδεχόμενοι θα πρέπει να “κάψουν” μόνιμα το 10% των συμμετοχών τους, ώστε να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα ιδρυτών και επενδυτών.

Ο εκπρόσωπος της World Liberty, Ντέιβιντ Γουάξμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο μακροπρόθεσμο όραμά της και στη “προσεκτική διαμόρφωση προτάσεων διακυβέρνησης που ωφελούν το οικοσύστημα”.

Προσφυγές, αγωγές και οικονομική πίεση

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του blockchain Tron, Τζάστιν Σαν, προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, κατηγορώντας το project για εκβιασμό και παράνομη κατάσχεση tokens. Υποστήριξε ότι επένδυσε 45 εκατομμύρια δολάρια και δεν έχει καταφέρει να πουλήσει ούτε ένα token. Οι συνιδρυτές αρνούνται τις κατηγορίες.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέθεσε 5 δισεκατομμύρια WLFI tokens στο πρωτόκολλο δανεισμού Dolomite και δανείστηκε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins. Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή επιτρέπει στους εσωτερικούς μετόχους να μετατρέψουν τις συμμετοχές τους σε ρευστό. Η World Liberty απάντησε ότι η θέση δεν κινδυνεύει από ρευστοποίηση και ότι έχει ήδη αποπληρώσει 25 εκατομμύρια δολάρια.

Απώλειες και αναδιάρθρωση στο οικοσύστημα Τραμπ

Η πτώση των τιμών των tokens έχει προκαλέσει αναταράξεις. Η Alt5 Sigma, εισηγμένη στο Nasdaq, που είχε συγκεντρώσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για αγορά WLFI, ανακοίνωσε στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος Τόνι Άιζακ δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει πώληση των tokens της.

Ο Ζακ Γουίτκοφ προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο της Alt5, ενώ ο Ζακ Φόλκμαν, επίσης συνιδρυτής της World Liberty, συμμετέχει στο ίδιο συμβούλιο. Το ευρύτερο δίκτυο των επιχειρήσεων της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες, από memecoins έως εταιρείες εξόρυξης Bitcoin, με σημαντικές απώλειες αξίας.

Όπως σχολίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Έσβαρ Πρασάντ, “είναι σουρεαλιστικό να βλέπεις την οικογένεια Τραμπ να αποκομίζει κέρδη από ένα εγχείρημα με τόσο προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ άλλοι επενδυτές παραμένουν αποκλεισμένοι”.

Έλλειψη εποπτείας και διαφάνειας

Οι επενδυτές έχουν περιορισμένες επιλογές αντίδρασης, καθώς τα token projects δεν υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τις εισηγμένες εταιρείες. Δεν απαιτούνται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή γνωστοποιήσεις συναλλαγών εσωτερικών μετόχων.

Όπως εξηγεί ο Ταναουάτ Τσιουχάουαν της Tokenomist.ai, “τα ταμεία των ιδρυτικών οργανισμών διαχειρίζονται κατά διακριτική ευχέρεια και δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας ή περιορισμού στη χρήση τους”.

Με πληροφορίες από το Bloomberg