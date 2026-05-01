Ο Τζάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στην τελική φάση του Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποκλεισμού του. Ο πρόεδρος της FIFA τόνισε δημόσια πως η διοργάνωση δεν πρόκειται να αλλάξει στάση, παρά την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συμφώνησε με τη θέση του Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας κι εκείνος τη συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά.

Παρότι το γεωπολιτικό κλίμα είναι τεταμένο, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τη μία πλευρά και το Ιράν από την άλλη, η FIFA επιμένει πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μένει εκτός πολιτικών συγκρούσεων.

Ο Ινφαντίνο, μιλώντας σε συνέδριο της FIFA, ήταν κατηγορηματικός, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά, καθώς –όπως ανέφερε– ο βασικός ρόλος του ποδοσφαίρου είναι να ενώνει.

