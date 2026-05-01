Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη χώρα, με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στο Αιγαίο, όπου φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται από το βράδυ στα βορειοανατολικά. Τοπικές χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά, αγγίζοντας τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 17 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 22 βαθμούς στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το πρωί τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νότια, οι οποίες εντείνονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ στα νότια και θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και πρόσκαιρων καταιγίδων, που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στη δυτική Κρήτη και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, με θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα παραθαλάσσια, με εξασθένηση από το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, φτάνοντας το πολύ τους 20 βαθμούς στα νότια νησιά.

Την Κυριακή, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Εξέλιξη καιρού αρχές εβδομάδας

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.