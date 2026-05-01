Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία υπήρξε για δεκαετίες η ατμομηχανή της εγχώριας οικονομίας, στηρίζοντας εκατοντάδες οικογένειες και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Δεν αποτελεί απλώς έναν παραγωγικό κλάδο, αλλά βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά. Η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός από ασιατικές χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας έπληξαν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τομέα, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε συρρίκνωση ή παύση λειτουργίας.

Η αθέμιτη πίεση από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα αποδιάρθρωσε την εγχώρια αγορά, ενώ η έλλειψη ρευστότητας και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση επιδείνωσαν το πρόβλημα. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι συνεχείς ανατιμήσεις πρώτων υλών δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τη βιομηχανία.

Σε κρίση η κλωστοϋφαντουργία

Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των καταναλωτών, με τα στελέχη της αγοράς να διαπιστώνουν μια «συγκράτηση» στις αγορές ενδυμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι διαδικτυακές πλατφόρμες μόδας όπως η Shein και η Temu ενισχύουν τη διείσδυσή τους, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, αυξάνοντας την πίεση στον ανταγωνισμό. Οι διεθνείς αυτοί παίκτες κερδίζουν συνεχώς μερίδιο στην ελληνική αγορά, προκαλώντας ανησυχία στον εγχώριο εμπορικό κόσμο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικείμενη εφαρμογή του μέτρου των 3 ευρώ ανά αντικείμενο από τον Ιούλιο, για εισαγόμενα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες, που αναμένεται να επηρεάσει τις ηλεκτρονικές αγορές.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: μόνο στο εννεάμηνο του 2025, οι Temu και Shein υπολογίζεται ότι πραγματοποίησαν τζίρο 800 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με περίπου 80.000 παραδόσεις ημερησίως. Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά έξοδα των ελληνικών επιχειρήσεων αυξάνονται, με την ενέργεια, τις ασφαλιστικές εισφορές και το εργατικό κόστος – ειδικά μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – να πιέζουν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Μιλούν τα νούμερα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), το 2025 η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που επηρέασαν την πορεία της από το 2023 και μετά. Η ασθενής ζήτηση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους και η μείωση των εξαγωγών οδήγησαν τον κλάδο σε χαμηλές επιδόσεις.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε σταθεροποίηση στον κύκλο εργασιών και μικρή άνοδος στις εξαγωγές, ωστόσο συνολικά οι δείκτες παρουσίασαν πτώση. Η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,5% στην ένδυση και 1,6% στην κλωστοϋφαντουργία, συνεχίζοντας την αρνητική πορεία των τελευταίων τριών ετών.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 1,6% στην ένδυση και 2% στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,6% και 4,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι εισαγωγές στην ένδυση αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσαν πτώση 1,4%.

Η Τουρκία κατέγραψε το 2025 τις μεγαλύτερες απώλειες, με τις εισαγωγές προς την Ε.Ε. να μειώνονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά 14%. Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,1% στην ένδυση, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία μειώθηκε κατά 0,8%.

Πηγή: O.T.