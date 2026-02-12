Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά το μέτρο για τα μικροδέματα από πλατφόρμες όπως Shein και Temu, δίνοντας το «πράσινο φως» για την επιβολή τέλους στα δέματα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόφαση καταργεί το καθεστώς de minimis για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία πλέον θα επιβαρύνονται με τέλος 3 ευρώ προκειμένου να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλαίσιο για Shein και Temu

Στόχος του μέτρου είναι να τεθεί όριο στο φαινόμενο της μαζικής εισόδου εκατομμυρίων πακέτων από κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein και η Temu.

«Με τη ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου, οι τελωνειακοί κανόνες της ΕΕ οφείλουν να συμβαδίζουν με την εποχή που διανύουμε. Η κατάργηση της παρωχημένης πλέον απαλλαγής από δασμούς για τα μικρά δέματα θα συμβάλει στη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και στην εξάλειψη των μεθόδων που μετέρχονται ασύδοτοι πωλητές. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη συνολική τελωνειακή μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι του παζλ για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής», δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τελωνειακή ρύθμιση

Οι νέοι δασμοί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ, μόλις τεθεί σε λειτουργία ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ. Η λειτουργία του εντάσσεται στη γενικότερη μεταρρύθμιση του τελωνειακού πλαισίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028.

Το Ecofin ενέκρινε την επιβολή προσωρινού πάγιου δασμού 3 ευρώ για προϊόντα αξίας κάτω των 150 ευρώ που αποστέλλονται σε ευρωπαίους καταναλωτές. Ο δασμός θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028, με δυνατότητα παράτασης εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος δεδομένων, ο προσωρινός αυτός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.

Αλλαγές από την 1η Ιουλίου για τα δέματα Shein και Temu

Η τελική έγκριση του τέλους των 3 ευρώ συνοδεύεται από διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων που περιέχονται στο δέμα. Ο τρόπος υπολογισμού του δασμού εξαρτάται από τη δασμολογική κατηγορία κάθε είδους.

Για παράδειγμα, αν μια παραγγελία περιλαμβάνει μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), ο συνολικός δασμός ανέρχεται σε 6 ευρώ – 3 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντος.

Αντίστοιχα, δέμα με τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων μπορεί να επιβαρυνθεί με 9 ή 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορές από την Κίνα λιγότερο συμφέρουσες.

Τι να αναμένουν καταναλωτές και αγορά

Κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028, παύει η ατέλεια και ενεργοποιείται ο προσωρινός πάγιος δασμός των 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα, προβλέπεται να προστεθεί και επιπλέον τέλος διεκπεραίωσης ανά εισερχόμενο δέμα από Κίνα. Το τέλος αυτό είναι ανεξάρτητο από τον δασμό των 3 ευρώ και βρίσκεται υπό διαμόρφωση στο πλαίσιο της ευρύτερης τελωνειακής μεταρρύθμισης, με πιθανή εφαρμογή μέσα στο 2026.

Από το 2028, το προσωρινό καθεστώς θα αντικατασταθεί από πλήρεις τελωνειακούς δασμούς, ενώ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο EU Customs Data Hub, μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο εκτελωνισμό σε επίπεδο ΕΕ.

