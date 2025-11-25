Η γαλλική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει αύριο από δικαστήριο την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Οικονομικών.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου, όταν το Παρίσι κινήθηκε για να μπλοκάρει τη λειτουργία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής για τη λεγόμενη «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διαπιστώσεις ότι στην πλατφόρμα της Shein διατίθεντο προς πώληση προϊόντα όπως κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά, αλλά και όπλα.

Την ίδια ημέρα, η Shein εγκαινίασε το πρώτο φυσικό της κατάστημα στο Παρίσι, εντός μεγάλου πολυκαταστήματος, επιχειρώντας να ενισχύσει την παρουσία της στη γαλλική αγορά.

Η κυβέρνηση πάγωσε προσωρινά τη διαδικασία αναστολής, όταν η κινεζική εταιρεία απέσυρε από την ιστοσελίδα της όλα τα επίμαχα προϊόντα. Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να επαναφέρει το αίτημα στο δικαστήριο, ζητώντας εκ νέου την επιβολή κυρώσεων.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας στη Γαλλία.