Η Eurovision παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα μοτίβα ψηφοφορίας, όπως δήλωσε ο διευθυντής του διαγωνισμού, μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την πιθανή επιρροή του Ισραήλ στα αποτελέσματα του περσινού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με καταγγελίες ορισμένων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, αναρτήσεις σε λογαριασμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προέτρεπαν το κοινό να ψηφίσει πολλαπλές φορές, ενδέχεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε στο BBC ότι συμφωνεί πως «ορισμένες προωθητικές ενέργειες από κάποιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ήταν κάπως δυσανάλογες».

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών ψηφοφορίας για τη φετινή διοργάνωση. Ο Γκριν πρόσθεσε ότι όποιος παραβιάσει τους κανόνες θα τεθεί «υπό περαιτέρω έλεγχο».

Προειδοποίηση προς τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που οργανώνει τον διαγωνισμό, έχει ήδη απευθύνει επίσημη προειδοποίηση προς τον ισραηλινό φορέα Kan. Η ενέργεια αυτή ήρθε μετά τη δημοσίευση βίντεο της ισραηλινής συμμετοχής με οδηγίες προς τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ».

Η EBU ανέφερε ότι οι αναρτήσεις αυτές δεν ήταν «στο πνεύμα του διαγωνισμού» και ζήτησε την άμεση αφαίρεσή τους.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποκλεισμού της ισραηλινής συμμετοχής, ο Γκριν απάντησε: «Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα είναι η φιλική επίλυση ζητημάτων χωρίς κυρώσεις.

«Αν υπάρξει πρόβλημα, ξεκινάμε διάλογο και προσπαθούμε να το λύσουμε συναινετικά», ανέφερε, σημειώνοντας πως στόχος είναι να αποδειχθεί ότι οι διαφορές μπορούν να λυθούν «με συνεργατικό τρόπο».

Αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας

Το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον φετινό τελικό από τον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη. Ωστόσο, τα αναλυτικά στοιχεία της ψηφοφορίας δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν από τη λήξη του διαγωνισμού.

Πέρυσι, το Ισραήλ είχε συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό ψήφων του κοινού, παρά τους μόλις 60 βαθμούς που είχε λάβει από τις εθνικές επιτροπές. Το 83% των βαθμών του προήλθε από το κοινό, ενώ η νικήτρια χώρα, η Αυστρία, έλαβε 41%.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι διαφημιστική υπηρεσία της ισραηλινής κυβέρνησης πλήρωσε για διαδικτυακές καμπάνιες που ενθάρρυναν τους χρήστες να ψηφίσουν έως και 20 φορές υπέρ της ισραηλινής συμμετοχής.

Η EBU δήλωσε πως δεν εντόπισε παρατυπίες, αλλά ενέκρινε νέους κανόνες που μειώνουν το όριο ψήφων στο μισό, στις 10, και αποθαρρύνουν δυσανάλογες καμπάνιες προώθησης από κυβερνήσεις ή τρίτους φορείς.

Πλέον, όσοι ψηφίζουν διαδικτυακά πρέπει να εισάγουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ψήφοι προέρχονται από τη χώρα υποβολής.

Οι ψήφοι των επιτροπών επανήλθαν στα ημιτελικά, αφού είχαν καταργηθεί το 2022, όταν αποκαλύφθηκε ότι έξι χώρες αντάλλαξαν ψήφους στον διαγωνισμό του Τορίνο.

Παρά τα περιστατικά αυτά, ο Γκριν εξέφρασε εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του συστήματος: «Έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο δίκαια συστήματα ψηφοφορίας στον κόσμο. Είναι ασφαλές και δεν μπορεί να επηρεαστεί».

Αποχωρήσεις και μποϊκοτάζ

Ο Μάρτιν Γκριν ανέλαβε τη διεύθυνση του διαγωνισμού το 2024, έχοντας διατελέσει επικεφαλής τελετών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και δημιουργικός διευθυντής στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2022 στο Μπέρμιγχαμ.

Κατά τη θητεία του, ο διαγωνισμός έχει δεχθεί κύμα διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω της στρατιωτικής του δράσης στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια αναστολής της συμμετοχής του Ισραήλ, πέντε ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση του 2026.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία, χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν εκφράσει έντονη κριτική για τις ενέργειες του Ισραήλ.

Μιλώντας λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη, ο Γκριν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι χώρες αυτές θα επιστρέψουν: «Έχουμε 35 μέλη στην οικογένειά μας και αυτό αρκεί για μια μεγάλη γιορτή, αλλά μας λείπουν οι πέντε που απουσιάζουν», είπε. «Όταν τελειώσει αυτή η διοργάνωση, θα ξανανοίξουμε τον διάλογο».