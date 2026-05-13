Τις σορούς τριών γυναικών ανέσυραν από τη θάλασσα ανοικτά του Μπράιτον οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση έρευνας ξεκίνησε στις 05:45 τοπική ώρα, μετά από αναφορές για άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Οι γυναίκες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκαν στο νερό, ωστόσο η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις έρευνές της και δεν αναζητεί άλλα άτομα. Οι σοροί ανασύρθηκαν κοντά στο Madeira Drive, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Άνταμ Χέις, οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο.

BREAKING NEWS UPDATE; The bodies found this morning were 3 Women; at 5.45am one apparently got into difficulty in the sea & it appears two others (friends) went into the water to help; all three sadly perished! Watch @sussex_police for Accurate Updates👇😞 pic.twitter.com/VPo5g4sERU — Norman Brennan (@NormanBrennan) May 13, 2026

Η αστυνομία του Σάσεξ έχει αποκλείσει μεγάλο τμήμα της παραλίας στο Black Rock. Παράλληλα, η αστυνομική επίτροπος του Σάσεξ Κέιτι Μπερν κάλεσε το κοινό να «αποφύγει τη σεναριολογία».

«Εργαζόμαστε σκληρά με τους συνεργάτες μας για να κατανοήσουμε ακριβώς τι έχει συμβεί», πρόσθεσε ο Χέις. «Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να ταυτοποιήσουμε και τις τρεις γυναίκες και να επικοινωνήσουμε με τους πιο στενούς τους συγγενείς».

Σύμφωνα με τον Χέις, σημαντικό ρόλο στις έρευνες θα παίξει το υλικό από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στην περιοχή.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Οι περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αποχωρήσει από το σημείο ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης, με τρία αστυνομικά οχήματα να παραμένουν εκεί. Κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής εξέφρασαν σοκ και θλίψη για το συμβάν.

Ο βουλευτής της περιοχής Κρις Ουόρντ χαρακτήρισε το γεγονός «ιδιαιτέρως ανησυχητικό για την κοινότητά μας και για όλους όσοι επηρεάζονται», ενώ η συνάδελφός του Σίαν Μπέρι έκανε λόγο για «αφόρητα λυπηρή είδηση».

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Brighton & Hove Μπέλα Σάνκι δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και βαθιά λυπημένη», εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εκ μέρους της πόλης.

Η κ. Μπερν έκανε λόγο για ένα «φρικτό» περιστατικό, καλώντας τον κόσμο να επιτρέψει «στην αστυνομία να διεξάγει έρευνες» και να αποφύγει «κάθε εικασία αυτή τη στιγμή».