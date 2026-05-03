Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά ύστερα από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ, στη νότια Αγγλία. Οι αρχές εξετάζουν την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ χαρακτήρισε το γεγονός μείζον συμβάν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο αστυνομικός διευθυντής Ματ Εμπς δήλωσε ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικία στο Μπρίστολ που φέρεται να σχετίζεται με την έκρηξη. Όπως επισημαίνεται, οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ αυτή τη στιγμή δεν αναζητείται άλλος ύποπτος.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής.