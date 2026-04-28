Ένα βρέφος, του οποίου τα οστά εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε εφημερίδα του 1910 και με σπάγκο γύρω από τον λαιμό, οδηγήθηκε τελικά στην τελευταία του κατοικία, έναν αιώνα μετά τον θάνατό του.

Το παιδί, γνωστό πλέον ως Baby Auckland, βρέθηκε σε ακίνητο στο κέντρο του Bishop Auckland, στην κομητεία Durham. Η ανακάλυψη έγινε τον Ιούλιο του 2024, όταν οικοδόμος που εργάζονταν σε ανακαίνιση βικτωριανού σπιτιού εντόπισε τα λείψανα κάτω από το πάτωμα.

Περισσότερο από 100 χρόνια μετά τον θάνατό του, το βρέφος τάφηκε σε μια συγκινητική τελετή στο κοιμητήριο της πόλης. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, η αστυνομία δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει το παιδί ούτε να διαπιστώσει τα αίτια του θανάτου του αναφέρει δημοσίευμα του theguardian.com.

Ο DCI Mel Sutherland, που ηγήθηκε της έρευνας, εξέφρασε τη συγκίνησή του κατά την τελετή. «Είναι μια συναισθηματική ημέρα», δήλωσε. «Ήταν μια μακρά διαδικασία. Η τελετή ήταν πραγματικά όμορφη».

Η έρευνα και τα ευρήματα

Ο Sutherland θυμήθηκε τις πρώτες ημέρες της υπόθεσης, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν δύο ή τρεις ημέρες για να απομακρυνθεί το σώμα από το σπίτι. «Χρησιμοποιήσαμε έναν ιατροδικαστικό ανθρωπολόγο για να σκάψει προσεκτικά κάτω από τα πατώματα, ώστε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υπολείμματα του μωρού ανέπαφα. Και τα καταφέραμε. Το μόνο που έλειπε ήταν ένα μικρό οστό από το δαχτυλάκι του ποδιού», σημείωσε.

Ο σκελετός μεταφέρθηκε στη Royal Victoria Infirmary στο Newcastle, όπου πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι ανήκε σε τελειόμηνο βρέφος περίπου 40 εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου.

Έγιναν δημόσιες εκκλήσεις μέσω των ΜΜΕ, και αρκετοί πολίτες δήλωσαν ότι ίσως είχαν κάποια σχέση με το παιδί. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Sutherland, «πήραμε δείγματα DNA και τα συγκρίναμε με του μωρού, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ταύτιση». Όπως πρόσθεσε, «ήταν μια απογοητευτική στιγμή».

Όλες οι πιθανές γραμμές διερεύνησης έχουν πλέον εξαντληθεί, σύμφωνα με τον ίδιο. Κατά την έναρξη της δικαστικής έρευνας αναφέρθηκε ότι το βρέφος ίσως είχε ζήσει κάποια στιγμή μεταξύ 1726 και 1812, γεγονός που ενέτεινε το μυστήριο.

Ωστόσο, ο Sutherland, μιλώντας ως αστυνομικός ντετέκτιβ, εκτίμησε ότι, δεδομένης της ηλικίας του κτιρίου και του ότι το μωρό ήταν τυλιγμένο σε φύλλο της εφημερίδας The Umpire της 10ης Ιουνίου 1910, είναι πιο πιθανό να είχε ζήσει εκείνη την εποχή.

Η τελετή αποχαιρετισμού

«Ήταν μια υπόθεση που μας έκανε όλους να σκεφτούμε βαθιά», ανέφερε. «Η σημερινή ημέρα μάς επέτρεψε να αναγνωρίσουμε τη ζωή αυτού του μικρού αγοριού και να εξασφαλίσουμε ότι θα αναπαυθεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ελπίζουμε να βρει επιτέλους γαλήνη».

Την ταφή επέβλεψε η Gemma Dobson, τελετάρχης, η οποία ανέφερε ότι το παιδί είναι πλέον γνωστό ως Baby Auckland. «Δίνοντας σε αυτό το παιδί ένα όνομα, αναγνωρίζουμε τη θέση του ανάμεσά μας. Είναι ένα όνομα που δόθηκε με σκέψη, που συμβολίζει μια κοινότητα και την υπόσχεση ότι ένα παιδί θα θυμάται για πάντα», είπε.

«Συχνά λέγεται ότι κάθε ζωή, όσο σύντομη κι αν είναι, αφήνει το αποτύπωμά της στον κόσμο – και σήμερα είμαστε εδώ γιατί αυτό είναι αλήθεια», πρόσθεσε.

Η συγκίνηση της τοπικής κοινωνίας

Η Janet Atkinson, συνταξιούχος κοινωνική λειτουργός από το High Etherley, παρευρέθηκε στην τελετή χωρίς να έχει προσωπική σχέση με την υπόθεση. «Παρακολουθώ την υπόθεση από την αρχή και ένιωσα βαθιά λύπη για το βρέφος», είπε.

«Ήθελα να παραστώ στην κηδεία για να δείξω τον σεβασμό μου και να του προσφέρω λίγη αγάπη, αγάπη που δεν είχε ποτέ στη σύντομη ζωή του. Θέλω να ξέρει ότι θα αγαπιέται και θα θυμάται για πάντα».

Η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Baby Auckland αναμένεται να συνεχιστεί στις 18 Μαΐου.