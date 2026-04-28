Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά; Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα στο μονοπάτι των play offs, για τον Ολυμπιακό έτυχε πραγματικά δύσκολη πίστα. Και αν οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κατακτήσουν το φετινό πρωτάθλημα, από θέση αουτσάιντερ θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα για τρία ιστορικά «διπλά» στην ίδια διαδικασία.

Στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, που… έγινε. Στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ που ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει στο τελευταίο ματς της σεζόν (17/5). Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο την Κυριακή στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Υπερβολές; Επ’ ουδενί. Η πραγματικότητα. Είναι στο -5 οι Πειραιώτες από την ΑΕΚ, τέσσερις στροφές πριν από το φινάλε. Για την ακρίβεια: Διατηρήθηκαν εκεί χάρη στη νίκη τους επί του Παναθηναϊκού. Δεν είναι το πιθανότερο να καταφέρουν να «γυρίσουν» την κατάσταση.

Για να μείνουν σε τροχιά όμως χρειάζονται τους τρεις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Την επικράτηση στη μοναδική αήττητη έδρα του πρωταθλήματος (11 ν. – 3 ισ.). Στο λημέρι του ΠΑΟΚ που από το σαββατόβραδο και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ είναι σε μια μάλλον παράξενη κατάσταση. Ενα «πληγωμένο θηρίο» που ξέρει ότι ο δικός του τελευταίος στόχος της σεζόν είναι να προλάβει τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της 2ης θέσης. Η εξασφάλιση μιας θέσης στα προκριματικά του Champions League.

Το περίφημο 60%

Μάχη 100%, λοιπόν, αυτό που έρχεται. Μια παρτίδα από εκείνες που το σενάριό τους περνά από «λεπτομέρειες» και στατιστικές που δεν γεμίζουν το μάτι. Παράδειγμα; Οσα θα συμβούν στον αέρα. Εχει δύο νίκες ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το 4-1, Φλεβάρη 2024 μόλις στο πρώτο ματς πρωταθλήματος του Βάσκου και το 3-2 τον Νοέμβρη του ίδιου έτους στον περσινό πρώτο γύρο.

Αναζητώντας λοιπόν έναν κοινό παρονομαστή σε αυτές τις δύο παρτίδες δεν θα βρει κάτι καλύτερο από αυτό. Από τον τρόπο που οι φιλοξενούμενοι ήλεγξαν απόλυτα την εναέρια κυκλοφορία: 61% στο 4-1 με κερδισμένες 17/28, 60% στο 3-2 με κερδισμένες 28/47.

Αερομαχίες

Τι σημαίνει κερδισμένες μονομαχίες στον αέρα; Ειδικά για τον Ολυμπιακό δύο πράγματα: Πολύτιμες δεύτερες μπάλες που ανανεώνουν επιθέσεις. Και τη «λειτουργία» της ιδέας του προπονητή να φτάνει η μπάλα στο «επιθετικό τρίτο» από τον αέρα στοχεύοντας σε υπεραριθμίες γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο ματς μέσα στην Τούμπα με 60%-61% σε αυτή τη στατιστική οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν 4+3 γκολ.

Οπως δεν είναι τυχαίο ότι στην πιο πρόσφατη ήττα τους εκεί, τον περασμένο Οκτώβρη οι αεροπορίες έδωσαν μια 50%-50% σύγκρουση (22/44 κερδισμένες). Ο Ολυμπιακός με 60% σε αυτή τη στατιστική θα έχει κάνει κάτι παραπάνω από τη μισή δουλειά

Κλεψίματα και μηδέν

Και την υπόλοιπη; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο ακόμη «αριθμοί» που εάν και εφόσον ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τους αγόραζε. Η στατιστική στα κλεψίματα που λέει ότι οι Ερυθρόλευκοι κάνουν 9 ανά παιχνίδι όντως μακράν οι καλύτεροι της Big 4 σε αυτή την ειδική διαδρομή. Και βέβαια το σπουδαίο επίτευγμα που η ούγια γράφει Τζολάκης και υπενθυμίζει ότι 18 στα 28 του πρωταθλήματος η εστία τους έμεινε απαραβίαστη. Τα κλεψίματα σημαίνουν επιθετικό transition και ρυθμός σε ένα στυλ κομμένο και ραμμένο στο ποδόσφαιρο του βάσκου προπονητή. Το δίχως παθητικό λέει αυτομάτως ότι το νερό θα έχει μπει στο αυλάκι.

Τα δύο παραδείγματα

Επιβεβαίωση των παραπάνω, αποτελεί με έναν τρόπο το τελευταίο δείγμα γραφής. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός. Είχε 16 κλεψίματα (!!!) και κυριάρχησε στον αέρα κερδίζοντας το 52% των μονομαχιών εκεί (25/48). ‘Η ακόμη και η ήττα στο προηγούμενο με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρτίδα που προέκυψε γκολ για τον αντίπαλο στο πρώτο σουτ και που τα «κλεψίματα» για να εκμεταλλευτούν το transition ήταν μόλις 6.

Ο Ολυμπιακός στον αέρα είχε 54% (37/69%) και ήταν η μοναδική του επικράτηση σε αυτή την τριλογία. Με 16 κλεψίματα, μηδέν παθητικό και 54% στον αέρα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ νίκησε φέτος την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πιο σπουδαίο ευρωπαϊκό της βράδυ. Με 59% στον αέρα (13/22) κοίταξε στα μάτια κοτζάμ Ρεάλ στο Φάληρο και με 60% (15/25) και 11 κλεψίματα έκανε κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Εκείνο το 1-1 που προέκυψε στις καθυστερήσεις για τους Ολλανδούς με το μοναδικό σουτ στην εστία του Τζολάκη.