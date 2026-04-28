Η επικείμενη επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας του Ντομαγκόι Βίντα με την ΑΕΚ, είναι μία εξέλιξη απολύτως δικαιολογημένη και φυσιολογική. Κόντρα σε όλους εκείνους, οι οποίοι έλεγαν πριν από ένα μόλις χρόνο, ότι έχει κλείσει ο «κύκλος» του, ότι δεν έχει να δώσει πράγματα, ήρθε η φετινή σεζόν, όπου σε δευτερότριτο ρόλο έδωσε μέσα και έξω από το γήπεδο τις απαντήσεις του.

Ο Κροάτης αποτελεί μία πολύ πληθωρική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Δεν θα τον ακούσετε σχεδόν ποτέ να μιλάει και να κάνει δηλώσεις. Δεν το έκανε ποτέ αυτό και δεν το γουστάρει. Το αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι. Πιστεύει ακράδαντα πως ό,τι έχει να πει πρέπει να το κάνει με πράξεις και όχι με λόγια.

Στα Σπάτα έχει κάνει πράγματα, για τα οποία δέσμευσε τους πάντες να μην κυκλοφορήσουν. Στην ομάδα μιλάει πολλές φορές και αποτελεί τον απόλυτο συνδετικό κρίκο. Ακόμα και σε κατάσταση ευφορίας και ψιλοχαβαλέ, αυτός είχε πάει με τρόπο να «ψήσει» τον Μάριο Ηλιόπουλο να αποσύρει το πρόστιμο που είχε επιβάλλει μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.

Ο Βίντα ήταν ο παίκτης που από τον πάγκο έτρεχε να πανηγυρίσει τα γκολ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και αυτός που κατέβασε σε χρόνο dt τα χέρια του Γιόβιτς, όταν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το 3-0 κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Σέρβος δίπλα στον Μάνταλο έκανε «πρόβα» πανηγυρισμού με το τρόπαιο.

Τόσο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς είχαν θετική άποψη για την παραμονή του Βίντα στην ΑΕΚ για ακόμα μία χρονιά. Το ποιος θα είναι ο ρόλος του θα φανεί στην πορεία. Είναι όμως ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ ξεκινάει την επόμενη χρονιά έχοντας ήδη σχηματισμένη την τετράδα στο κέντρο της άμυνάς της και το μόνο που μένει να φανεί, είναι αν θα αποκτηθεί ένας πέμπτος, είτε για να αποτελέσει μία επιπλέον βασική λύση πίσω από τους Μουκουντί και Ρέλβας, είτε μία επένδυση ανάλογη με αυτήν του Γκεοργκίεφ.