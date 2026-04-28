Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ράζβαν Λουτσέσκου στο Πόρτο Καρράς, με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ να τρέχουν με γρήγορο ρυθμό.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για ζητήματα της ομάδας, σε μια επαφή που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/04).

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ αναμένεται να έχει συνάντηση με τους αρχηγούς του «Δικεφάλου», Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρη Πέλκα και Τάισον, στο πλαίσιο των επαφών για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Στην οικία του Ιβάν Σαββίδη στη Χαλκιδική βρέθηκαν επίσης οι γιοι του, Γιώργος και Νίκος.