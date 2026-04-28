Δημοφιλή
- 1
Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείοο προφίλ του
- 2
«Falling Down» στην Αθήνα: Δύο επιθέσεις, καμία σύλληψη - Πώς ο 89χρονος παραμένει άφαντος
- 3
Εκατομμύρια μωβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στον Ευβοϊκό: Μέδουσες «τηγανητό αυγό» γέμισε η Αττική (video)
- 4
Θρίλερ στη Ρόδο: 45χρονος προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό ΙΧ μαζί με το παιδί και την πρώην γυναίκα του (video)Α
- 5
Φαρμακείο αυτοκινήτου: Παράταση-ανάσα για τις νέες προδιαγραφέςι αλλάζει για τους οδηγούς
- 6
Αντιδράσεις για το αντάρτικο των 5 βουλευτών της ΝΔ - Η επιστολή τους μέσω των «ΝΕΩΝ»
- 7
Μεγάλη ανατροπή στις κληρονομιές: Από τα αδελφομοίρια στη χρηματική αποζημίωση
- 8
Ποιος παίρνει την περιουσία όταν δεν υπάρχει διαθήκη; Oι εκπλήξεις της διαδοχής που φέρνει ο νέος νόμος
- 9
Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην επιστολή των 5 βουλευτών της ΝΔ μέσω των «ΝΕΩΝ»
- 10
Νόμος Κατσέλη: Πώς θα διεκδικήσετε μείωση δόσεων και συμψηφισμό χρημάτων
Ντόρσεϊ ενόψει Μονακό: «Τους ξέρουμε καλά, έχουμε παίξει τόσες φορές μαζί τους»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, λίγες ώρες πριν την έναρξη των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό.
Παναθηναϊκός: Οι ισπανικές ομάδες του κάνουν τη ζωή δύσκολη στα playoffs της Euroleague
O Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε σημαντική νίκη απέναντι στη Μονακό με 87-79 και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Με τις Ισπανικές ομάδες όμως το «τριφύλλι» δεν έχει και τόσο καλή παράδοση. Τα playoffs ξεκίνησαν από τη σεζόν 2004-05 να υπάρχουν στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ (οι σειρές τότε ήταν στα τρία παιχνίδια). Αυτό διήρκησε μέχρι τη […]
Ευχές ανάρρωσης από τον Παναθηναϊκό στον Σλούκα μετά το χειρουργείο
Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη μηνίσκου. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Βαλένθια. Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχήθηκε δημόσια στον έμπειρο γκαρντ ταχεία ανάρρωση, στέλνοντας μήνυμα στήριξης ενόψει της αποθεραπείας του. «GET WELL […]
Euroleague: Τα φετινά playoffs έχουν μία ιδιαιτερότητα!
Τα playoffs της Euroleague είναι προ των πυλών, με τις τέσσερις σειρές να έχουν έναν ασυνήθιστο κοινό παρονομαστή.
Χειρουργήθηκε ο Σλούκας – Το πιθανό χρονοδιάγραμμα επιστροφής
Στο χειρουργείο μπήκε το πρωί της Τρίτης ο Κώστας Σλούκας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο γόνατό του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την αναχώρηση για τη Βαλένθια και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου […]