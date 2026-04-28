Ο Κώστας Σλούκας, μετά την προπόνηση της προηγούμενης ημέρας, ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ζημιά στον μηνίσκο, συγκεκριμένα ρήξη του έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.

Ωστόσο, το τέλος της περιπέτειας είναι θετικό, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ.

Ο έμπειρος γκαρντ έχει πλέον ως στόχο το Final 4, εφόσον η ομάδα του καταφέρει να προκριθεί.

Το μήνυμα του Σλούκα στο Instagram:

Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση,

κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα.