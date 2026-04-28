Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βαλένθια για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, την Τρίτη (28/4), για το πρώτο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague.

Το «τριφύλλι» μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στη Μονακό, εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs και παραμένει σε τροχιά για το Final 4 της Αθήνας.

Αναμένεται μεγάλη παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στις εξέδρες της Roig Arena, καθώς αρκετοί φίλαθλοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, ενισχύοντας την ομάδα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σειρά.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.