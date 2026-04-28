Μια επιβάτιδα της Delta Air Lines έφερε στον κόσμο το μωρό της εν πτήσει, περίπου τριάντα λεπτά πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στον τελικό του προορισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας.

Η γυναίκα επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε πτήση από την Ατλάντα της Τζόρτζια με προορισμό την Πόρτλαντ του Όρεγκον, διάρκειας περίπου πέντε ωρών. Η άφιξη είχε προγραμματιστεί για τις 22:00 τοπική ώρα, ωστόσο η εξέλιξη της κύησης την αιφνιδίασε εν πτήσει.

Όπως ανέφερε η Delta Air Lines, το βρέφος —κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης— γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737, είχε ακόμη μισή ώρα πτήσης πριν φτάσει στον προορισμό του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press δημοσίευσε φωτογραφίες της μητέρας και της νεογέννητης κόρης της, που τραβήχτηκαν λίγο μετά την ασφαλή προσγείωση στο Πόρτλαντ.

«Ευχαριστούμε το πλήρωμα και τους αγαθοεργούς υγειονομικούς που βρίσκονταν στην πτήση κι επενέβησαν για να προσφέρουν φροντίδες σε πελάτισσα στην πτήση πριν από την προσγείωση στο Πόρτλαντ», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, ευχόμενη «ό,τι καλύτερο στη νέα οικογένεια».

Σύμφωνα με τη Delta, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένας γιατρός και δύο νοσοκόμες που βρίσκονταν ανάμεσα στους 152 επιβάτες της πτήσης DL478, παρείχαν πολύτιμη βοήθεια στη γυναίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί, όλοι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αυτού του είδους. Μετά την προσγείωση, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας παρέλαβαν τη μητέρα και το νεογέννητο, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα και με προτεραιότητα από τον πύργο ελέγχου.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν περιορισμούς στα ταξίδια εγκύων, απαιτώντας ιατρικά πιστοποιητικά ή αποκλείοντας επιβάτιδες σε προχωρημένο στάδιο κύησης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στον ιστότοπό της, η Delta δεν εφαρμόζει τέτοιους περιορισμούς.