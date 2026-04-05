Μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία έζησε μια οικογένεια τα ξημερώματα της Κυριακής (05/04) σε αγώνα του NHL, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Edmonton Oilers με τους Vegas Golden Knights.

Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο Rogers Place μπροστά σε 18.347 θεατές, απέκτησε ξαφνικά… έναν επιπλέον «θεατή» στη δεύτερη περίοδο. Μια φίλαθλος των γηπεδούχων έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στο γήπεδο, στον έβδομο όροφο της αρένας, με το χαρμόσυνο γεγονός να γίνεται γνωστό από τον δημοσιογράφο της τηλεοπτικής μετάδοσης.