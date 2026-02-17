Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν τη Δευτέρα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην πόλη Πατάκετ, στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια αγώνα ομάδων νέων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», ανάμεσά τους και τον ύποπτο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, Τίνα Γκονσάλβες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η επικεφαλής της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για στοχευμένη επίθεση, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με «οικογενειακή διαφορά», όπως ανέφερε η κ. Γκονσάλβες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει στο δίκτυο NBC News, ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εν μέσω του αγώνα χόκεϊ επί πάγου, προκαλώντας πανικό στις εξέδρες και στον πάγο. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος σταθμός — χωρίς να έχουν επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο — δείχνουν παίκτες και θεατές να τρέχουν να καλυφθούν καθώς ακούγονται αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις μέσα στο κλειστό γήπεδο.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, μιλώντας στο τοπικό κανάλι WJAR. Κάποιοι παίκτες κράτησαν την πόρτα κλειστή, ενώ οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.

🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News This is absolutely HORRIFIC The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized. Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D — Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2026

Η βία των όπλων στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν διαχρονική μάστιγα που καμία κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσκολλημένοι στο δικαίωμα της οπλοφορίας, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Μόνο το 2024, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες — χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες — σύμφωνα με στοιχεία του Gun Violence Archive.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες τραγωδίες, που πλήττουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας: από χώρους εργασίας και εκκλησίες, μέχρι σούπερ μάρκετ, νυχτερινά κέντρα, δημόσιους δρόμους και μέσα μαζικής μεταφοράς.