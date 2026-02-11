Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο στην Ταϊλάνδη και πήρε μαθητές και καθηγητές όμηρους, αφού άνοιξε πυρ.

Ο δράστης φέρεται να έχει τραυματίσει καθηγητές και μαθητές κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο σχολείο Patong Prathan Khiri Wit, στην επαρχία Songkhla, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία.

Όπως αναφέρει η Sun, ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, καθώς εκατοντάδες νέοι έτρεξαν στους δρόμους έξω από το κτίριο, λίγο μετά το τέλος των μαθημάτων της ημέρας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι πλέον γνωστός. Αρκετοί δάσκαλοι και μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο.

Αξιωματικοί της περιφέρειας Hat Yai δήλωσαν ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τον ένοπλο.