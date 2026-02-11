Μακελειό στον Καναδά με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, συγκλονίζει τη Βρετανική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην απομονωμένη κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ, στα βορειοανατολικά της επαρχίας.

Επτά άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο γυμνάσιο της περιοχής, ενώ δύο ακόμη θύματα βρέθηκαν σε κατοικία, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι δολοφονίες συνδέονται με το ίδιο περιστατικό. Ένας ακόμη άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Βασιλική Έφιππη Χωροφυλακή (RCMP).

Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός, με την αστυνομία να θεωρεί ότι αυτοπυροβολήθηκε. Οι αρχές επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους συνεργούς και ότι δεν υφίσταται πλέον απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Η Τάμπλερ Ριτζ είναι μια μικρή πόλη περίπου 2.400 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, άλλοι 25 άνθρωποι εξετάστηκαν προληπτικά από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας.

Αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», δήλωσε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υπογραμμίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε ότι αναβάλλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ευρώπη, μετά το τραγικό γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων επτά μαθητών και του φερόμενου ως δράστη. Η επίθεση άφησε πίσω της και 27 τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας. Μέσω X, ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε «συγκλονισμένος» από το «φρικιαστικό» μακελειό και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και εκφράζω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, πρόσθεσε.

Δεύτερη τραγωδία μέσα σε έναν χρόνο

Οι μαζικές σφαγές αυτού του είδους είναι σπάνιες στον Καναδά. Ωστόσο, πρόκειται για τη δεύτερη πολύνεκρη επίθεση στη Βρετανική Κολομβία σε διάστημα μικρότερο του έτους. Τον Απρίλιο του 2025, έντεκα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο Βανκούβερ, όταν άνδρας έριξε το όχημά του πάνω σε πλήθος που παρακολουθούσε φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.