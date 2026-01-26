Επίθεση ενόπλων στην πόλη Σαλαμάνκα της πολιτείας Γουαναχουάτο στο Μεξικό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 12.

Από τους νεκρούς, 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου και άλλος ένας κατά τη διάρκεια των ιατρικών φροντίδων σε κέντρο υγείας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Μακελειό με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 12 τραυματίες σημειώθηκε χθες Κυριακή στην πολιτεία Γουαναχουάτο του Μεξικού, ύστερα από ένοπλη επίθεση που αποδίδεται σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Συγκεκριμένα, ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε γήπεδο ποδοσφαίρου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα, όπου οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 11 ανθρώπων, από τους οποίους 10 έχασαν τη ζωή τους επιτόπου κι άλλος ένας καθώς δεχόταν ιατρικές φροντίδες σε κέντρο υγείας», ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Παράλληλα, «12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά» και «δέχονται φροντίδες» από γιατρούς.

Λίγες ώρες πριν, το βράδυ του Σαββάτου, τέσσερις σάκοι που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα είχαν εντοπιστεί από αγνώστους στην ίδια περιοχή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκταση της βίας.

Η βία στη Γουαναχουάτο

Η Γουαναχουάτο αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εργοστάσια συναρμολόγησης αυτοκινήτων και αξιόλογα τουριστικά θέλγητρα. Ωστόσο, η περιοχή έχει μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών που μάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και κλεμμένων καυσίμων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούδια Σέινμπαουμ, ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Μεξικό υποχώρησε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Παρά τα επίσημα στοιχεία, τα πρόσφατα περιστατικά δείχνουν ότι η βία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη χώρα.