Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η χώρα της δεν έχει αυξήσει τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Κούβα, ωστόσο αναγνώρισε πως, λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου για το νησί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ ρωτήθηκε αν το Μεξικό έχει αναλάβει πλέον τον ρόλο του βασικού προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα. Το ερώτημα ήρθε μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα, στοχοποιώντας δεξαμενόπλοια για να εμποδίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Δεν στέλνουμε περισσότερο πετρέλαιο (στην Κούβα) απ’ ό,τι στέλναμε στο παρελθόν», απάντησε η Σέινμπαουμ. «Φυσικά, λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει καταστεί σημαντικός προμηθευτής» για την Κούβα, πρόσθεσε.

Η μεξικανή πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα της προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο εδώ και χρόνια, άλλοτε μέσω συμβάσεων και άλλοτε στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, εντείνοντας την ενεργειακή πίεση στην περιοχή.