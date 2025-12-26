Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 32 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη μεξικανική πολιτεία Βερακρούς, στην ανατολική χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών την Πέμπτη.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Σοντεκοματλάν το βράδυ της Τετάρτης, όταν το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πόλη του Μεξικού προς το χωριό Τσικοντεπέκ εξετράπη της πορείας του.

«Ως αυτό το στάδιο, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν», ανέφερε ο δήμος της Σοντεκοματλάν σε επίσημη ανακοίνωσή του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι τοπικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα κατάλογο με τα στοιχεία των 32 τραυματιών, καθώς και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Συχνά δυστυχήματα στους δρόμους του Μεξικού

Τα θανατηφόρα τροχαία με λεωφορεία ή φορτηγά είναι συχνό φαινόμενο στο Μεξικό. Οι αρχές αποδίδουν τα περισσότερα περιστατικά σε υπερβολική ταχύτητα ή σε μηχανικές βλάβες των οχημάτων.

Μόλις στα τέλη Νοεμβρίου, δέκα ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και είκοσι τραυματίστηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα στην πολιτεία Μιτσοακάν, στα δυτικά της χώρας.