Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη μείωση των δασμών στις βιομηχανικές εξαγωγές των ΗΠΑ προς την ΕΕ.

«Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα εκπληρώσουμε το δικό μας μέρος της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, όπως υποσχεθήκαμε. Καλώ τώρα τους συννομοθέτες να προχωρήσουν γρήγορα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα σταθερό, προβλέψιμο, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο», αναφέρε χαρακτηριστικά.