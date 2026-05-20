Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδιαίτερο κοινωνικό φαινόμενο εξαπλώνεται δυναμικά μέσα από το TikTok και τις online κοινότητες νέων: οι λεγόμενοι “therians”. Πρόκειται για ανθρώπους, κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες που δηλώνουν ότι αισθάνονται βαθιά ψυχολογική ή πνευματική ταύτιση με κάποιο ζώο.

Για κάποιους είναι μια μορφή προσωπικής έκφρασης. Για άλλους, ένα ανησυχητικό κοινωνικό trend που ενισχύεται από τα social media. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Πορτογαλία όταν δημοσιεύματα ανέφεραν περιπτώσεις νέων που απευθύνθηκαν ακόμη και σε κτηνιάτρους ζητώντας βοήθεια για τους ίδιους. Το γεγονός προκάλεσε δημόσια παρέμβαση της Κτηνιατρικής Ένωσης της χώρας, η οποία ξεκαθάρισε ότι οι κτηνίατροι δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν ανθρώπινους ασθενείς.

Ο κτηνιατρικός σύλλογος της χώρας μάλιστα, βρέθηκε στην ανάγκη να καθορίζει σαφείς οδηγίες προς τα μέλη του για το πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση που δεχθούν επίσκεψη από κάποιον «θηριανό» οι γιατροί. Όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξηγήσουν ότι ακόμα και αν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ως «θηριανός» η νομοθεσία και η περίθαλψη στην οποία εμπίπτει παραμένει ανθρώπινη και δεν μπορεί να τους παρασχεθεί περίθαλψη από κτηνιάτρους.

Η έκρηξη στην Αργεντινή και το παγκόσμιο φαινόμενο

Το φαινόμενο άρχισε να διογκώνεται στην Αργεντινή όπου έλαβε σχεδόν μαζικές διαστάσεις. Βίντεο με νέους που τρέχουν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων ή συμμετέχουν σε “quadrobics” συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Σε πάρκα του Μπουένος Άιρες έχουν καταγραφεί ακόμη και συναντήσεις κοινοτήτων therian, με αρκετούς νέους να δηλώνουν ότι μέσω αυτής της ταυτότητας νιώθουν αποδοχή και σύνδεση με άλλους ανθρώπους.

Ακολούθησε η εξάπλωση στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στη Δυτική Ευρώπη το trend συνδέεται στενά με TikTok χαρακτήρες και διαδικτυακές κοινότητες. Οι εικόνες νεαρών με ουρές, αυτιά ζώων και εμφανίσεις εμπνευσμένες από ζώα έχουν γίνει όλο και πιο συχνές, ενώ hashtags όπως #therian και #quadrobics μετρούν πλέον εκατομμύρια προβολές. Στις Ηνωμένες πολιτείες πάλι η ανάλογη κοινότητα υπάρχει εδώ και χρόνια διαδικτυακά και θεωρείται από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία therian/otherkin communities, κυρίως μέσω των εφαρμογώνTumblr, Reddit, TikTok και Discord.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι ειδικοί που σημειώνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν υπερβολικά την εικόνα του φαινομένου, κάνοντάς το να φαίνεται μεγαλύτερο απ’ ό,τι ίσως είναι στην πραγματικότητα.

Τι είναι όμως οι “therians” ;

Είναι άνθρωποι που αισθάνονται μια πολύ έντονη ψυχολογική ή πνευματική ταύτιση με κάποιο ζώο. Δεν πιστεύουν απαραίτητα ότι είναι βιολογικά ζώα, αλλά ότι η ταυτότητα ή ο εσωτερικός τους κόσμος συνδέεται βαθιά με ένα συγκεκριμένο είδος — για παράδειγμα λύκο, γάτα, αλεπού ή άλογο. Η κοινότητα αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο και συνδέεται με τον όρο “therianthropy”.

· μιμούνται κινήσεις ή συμπεριφορές ζώων,

· φορούν ουρές, μάσκες ή αυτιά,

· κάνουν “quadrobics”, δηλαδή τρέξιμο και άλματα στα τέσσερα,

· ή δημιουργούν online personas βασισμένες στο ζώο με το οποίο ταυτίζονται.

Το TikTok και τα hashtags όπως #therian και #quadrobics έχουν κάνει το φαινόμενο παγκόσμιο, ειδικά σε νεότερες ηλικίες.

Η συζήτηση γύρω από τους therians είναι έντονα πολωμένη και μέχρι το φαινόμενο να προκαλέσει την ανάγκη ανακοίνωσης από την ένωση κτηνιάτρων της Πορτογαλίας κάποιοι μιλούσαν απλά για έναν εναλλακτικό τρόπο αυτοέκφρασης, αναζήτησης ταυτότητας ή και κοινωνικοποίησης σε μια εποχή ψηφιακής απομόνωσης.

Από την άλλη πλευρά, ψυχολόγοι και κοινωνικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο ορισμένες ακραίες μορφές του trend μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα κοινωνικοποίησης, ψυχολογικής πίεσης ή υπερβολικής επιρροής των social media στις νεότερες ηλικίες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το φαινόμενο των therians έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας μικρής internet κοινότητας και εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συζητημένα κοινωνικά trends της εποχής.