Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ εφέτος επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η σχέση αγάπης της Ενωσης με τους προπονητές από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ο Μάρκο Νίκολιτς έγινε ο τέταρτος της σχετικής λίστας που φέρνει τον τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφεια και το εντυπωσιακό είναι πως από τα 14 πρωταθλήματα της Ενωσης, ακριβώς τα μισά έχουν τη σφραγίδα ενός πρώην Γιουγκοσλάβου. Ο νυν τεχνικός των Κιτρινόμαυρων έδωσε συνέχεια στην παράδοση με το… καλημέρα, με την ελπίδα όλων στον σύλλογο να είναι βέβαια να φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μπάγεβιτς

Κορυφαίος όλων βέβαια όσον αφορά αυτή την κατηγορία προπονητών είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο προπονητής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ΑΕΚ, αυτός με τον οποίο στην πρώτη του θητεία η Ενωση έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα.

Μπορεί τα όσα έγιναν από το 1996 κι έπειτα να έχουν επηρεάσει την κρίση πολλών, ωστόσο η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο Ντούσκο ανέλαβε την ομάδα σε μία πολύ δύσκολη περίοδο όπου ήταν μακριά από τα πρωταθλήματα για εννιά χρόνια ενώ υπήρχαν και πολλά διοικητικά προβλήματα. Εχοντας ένδοξο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής, κατάφερε να κερδίσει αμέσως τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι ήδη τον λάτρευαν.

Αυτό που θα ακολουθούσε όμως κανείς ίσως δεν μπορούσε να το φανταστεί όταν το καλοκαίρι του 1988 καθόταν στο τιμόνι της ΑΕΚ. Από την πρώτη του σεζόν, όταν κανείς δεν υπολόγιζε την Ενωση για πρωταθλητισμό, εκείνος την οδήγησε στον τίτλο που σηματοδότησε την έναρξη μιας χρυσής εποχής.

Το γκολ του Τάκη Καραγκιοζόπουλου στον «τελικό» του ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό ολοκλήρωσε ένα μικρό θαύμα και τα καλύτερα ήταν μπροστά για τον Δικέφαλο. Ακολούθησαν τρία σερί πρωταθλήματα από το 1992 ως το 1994, με το μεγαλύτερο παράσημο για εκείνη την ομάδα και τη δουλειά του Μπάγεβιτς να είναι η παραδοχή από την πλειοψηφία των οπαδών των αντίπαλων ομάδων.

Πολλοί λένε μάλιστα πως η καλύτερη ΑΕΚ εκείνης της περιόδου ήταν η ομάδα τού 1995-96 που έχασε στο τέλος το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Το επίτευγμα του Μπάγεβιτς φαντάζει πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Οχι μόνο από προπονητή προερχόμενο από την πρώην Γιουγκοσλαβία αλλά και γενικότερα. Σε όλη εκείνη την περίοδο επίσης πέρασαν από τα χέρια του κάποιοι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την κιτρινόμαυρη φανέλα. Παίκτες όπως ο Σαβέφσκι, ο Σαμπανάτζοβιτς, ο Μανωλάς, ο Δημητριάδης και πολλοί ακόμα.

Στάνκοβιτς

Πριν από τον Μπάγεβιτς βέβαια υπήρξαν άλλοι δύο που έγραψαν ιστορία και οδήγησαν την Ενωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο πρώτος ήταν ο Μπράνκο Στάνκοβιτς που ανέλαβε την ομάδα το 1968 και άρχισε να βάζει αργά αλλά σταθερά τις βάσεις που έφεραν τελικά τον πολυπόθητο τίτλο το 1971.

Ενα πρωτάθλημα που έφερε τη δική του υπογραφή αλλά και του Μίμη Παπαϊωάννου με τα 27 γκολ σε 34 ματς. Οπλο εκείνης της ομάδας ήταν η άμυνά της που δεχόταν πολύ δύσκολα γκολ ενώ σε όλο το πρωτάθλημα είχε μόλις τρεις ήττες, με τις δύο να είναι στις τελευταίες αγωνιστικές όταν πια είχε αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες της.

Τσαϊκόφσκι

Ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι ήταν ο επόμενος από την πρώην Γιουγκοσλαβία που κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 1978, όταν η ΑΕΚ έκανε μάλιστα νταμπλ. Αυτοί ήταν οι πρώτοι τίτλοι της εποχής Λουκά Μπάρλου, με την Ενωση να μένει στο πρωτάθλημα αήττητη για 31 παιχνίδια.

Ρεκόρ που κυνηγά να σπάσει η τωρινή ομάδα που έφτασε στα 24 παιχνίδια και την επόμενη σεζόν θα επιχειρήσει να το ξεπεράσει. Με τους Μπάγεβιτς και Μαύρο να… σκορπούν τρόμο στην επίθεση αλλά και παίκτες όπως ο Νικολάου, ο Αρδίζογλου, ο Νικολούδης, ο Βιέρα, οι Κιτρινόμαυροι κυριάρχησαν και επέστρεψαν στα πρωταθλήματα μετά από επτά χρόνια.

Για να φτάσουμε στο τώρα και τον Νίκολιτς. Εναν άνθρωπο που αμφισβητήθηκε από πολλούς στο ξεκίνημά του, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε απόλυτα για τη δουλειά του οδηγώντας την ΑΕΚ στην κορυφή μετά από μία καταστροφική σεζόν. Η αλήθεια είναι πως από πολύ νωρίς έδειξε να κολλάει με τον σύλλογο και να αντιλαμβάνεται πρόσωπα και καταστάσεις.