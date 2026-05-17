Η φιέστα της ΑΕΚ ξεκίνησε μετά την λήξη του αγώνα της Ένωσης με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έληξε 1-1.

Ξεκίνησε με ένα drone show στο οποίο σχηματίστηκε ο δικέφαλος αετός που κοσμεί το σήμα της ομάδας, πάνω από την Allwyn Arena.

Στην συνέχεια, εμφανίστηκε η φιλαρμονική του Δήμου Φιλαδέλφεια συνοδευόμενη από μέλη των Ακαδημιών της Ένωσης, τραγουδώντας μαζί το «Ένα το χελιδόνι» και το «Της δικαιοσύνης είναι ήλιε νοητέ», καθώς και τον ύμνο της ΑΕΚ.

Έπειτα, στο γήπεδο εμφανίστηκαν 14 έγχορδα τα οποία έπαιξαν το «I did it Μy Way» και στην συνέχεια το «Bella Ciao».

Την σκυτάλη πήρε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος μίλησε στον κόσμο της Ένωσης.