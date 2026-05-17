Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων στον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε εκ νέου τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Τάιρ Φελσάι και δύο στο Τάιρ Ντέμπα, ανάμεσά τους ένα παιδί σε κάθε περιοχή. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι περίπου δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδοχικών πληγμάτων.

Νωρίτερα, στόχος βομβαρδισμών είχαν γίνει οι περιοχές Ναμπατίγια και Τύρος, ενώ στο ανατολικό τμήμα της χώρας επλήγη η μικρή πόλη Σόχμορ, στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ζητήσει την εκκένωση αρκετών χωριών, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου. Για τα περισσότερα εξ αυτών είχε ήδη εκδοθεί εντολή εκκένωσης από την προηγούμενη ημέρα.

Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει μέρος του νότιου Λιβάνου, “προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες, αλλά πολεμά επίσης έναν εχθρό”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.