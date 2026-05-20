Αναφορικά με τις διαρροές από την Άγκυρα σχετικά με το τουρκικό νομοσχέδιο, το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες και επισημαίνει πως έως τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας.

Η Αθήνα, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως, μόλις αυτό καταστεί γνωστό.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, “προνοούμε, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά δεν θα προβούμε σε κινήσεις που μπορεί να μας εκθέσουν”.

Από το υπουργείο Εξωτερικών τονίζεται επίσης ότι είναι έτοιμα όλα τα σενάρια, ώστε η χώρα να προχωρήσει στις προσήκουσες ενέργειες όταν χρειαστεί.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα επιβεβαιώνει πως, παρότι αναγνωρίζεται η αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη, τα διπλωματικά επιτελεία εργάζονται για την εξεύρεση ημερομηνίας νέου γύρου συνομιλιών το αμέσως προσεχές διαστημα.