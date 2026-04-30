Ο Άρης μπαίνει από σήμερα στην τελική ευθεία για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ κόντρα στον ΟΦΗ.

Ενα παιχνίδι για το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ξέρει αν θα υπολογίζει τον Χάμζα Μεντίλ. Ο μαροκινός αριστερός φουλ μπακ έχει ένα τράβηγμα στη γάμπα και είναι αμφίβολος, με τις δύο επόμενες προπονήσεις να είναι αρκετά κρίσιμες.

Παράλληλα, δύσκολη φαντάζει και η παρουσία του Μάρτιν Χόνγκλα στην αναμέτρηση του Ηρακλείου. Ο Αφρικανός είναι διαθέσιμος, όμως η έλλειψη ουσίας στα τελευταία ματς της σεζόν δίνει το περιθώριο ώστε να μπει σε μία διαδικασία ειδικής διαχείρισης ώστε να ξεπεράσει ένα χρόνιο πρόβλημα στο γόνατο. Ενα πρόβλημα που… κουβάλησε ερχόμενος από τη Γρανάδα και σε συνεννόηση με τον Αρη θα αποφασίσει για τη διαχείρισή του τις επόμενες μέρες. Εάν, δηλαδή, θα πάει συντηρητικά ή αν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η διαφαινόμενη απουσία του Χόνγκλα από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του Κώστα Γαλανόπουλου στο αρχικό σχήμα ύστερα από 3,5 μήνες ή ακόμα και τη χρησιμοποίηση του Μιχάλη Βοριαζίδη.