«Ένα νέο κεφάλαιο» έχει ξεκινήσει στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της «ντροπιαστικής αποτυχίας» των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετική ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του, ο ανώτατος ηγέτης σημείωσε: «Ο Κόλπος θα έχει λαμπρό μέλλον χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας ότι «η Τεχεράνη μοιράζεται την ίδια μοίρα με τους γείτονές της στον Κόλπο».

Παράλληλα, τόνισε πως «οι ξένοι που κάνουν κακό δεν έχουν άλλη θέση, πέραν αυτής στα βαθιά νερά», στέλνοντας σαφές μήνυμα για την επιθυμία της Τεχεράνης να περιορίσει την παρουσία εξωτερικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από την κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ιράν IRNA, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου. Η ημέρα αυτή τιμά την εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων από το νησί Χορμούζ το 1622, γεγονός που θεωρείται ορόσημο για την ανεξαρτησία της περιοχής.