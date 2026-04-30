Οπως έχουμε γράψει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, η διεύρυνση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανεκκινήθηκε, μέσα στη γενικότερη κινητικότητα που υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ αυτό το διάστημα – το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη περιγράφει ως τελική ευθεία μέχρι την κάλπη. Και πρώτο λόγο έχει πλέον ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης: πρώτο όνομα που ενσωματώνεται (ίσως είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών) είναι αυτό του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, που ενσωματώθηκε και στην ευρωομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Οπως όλα δείχνουν, σειρά μετά έχουν η βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη και ο πρώην υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος σκέφτεται να ξανακατέβει υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία.

Χωρίς αυτόν

Τα κοινοβουλευτικά όπλα για μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση δεν είναι πολλά, αλλά όσα υπάρχουν αξιοποιούνται. Ενώ φαίνεται πως «κλείδωσαν» οι απαραίτητες ψήφοι για να εγκριθεί από την Ολομέλεια, με βάση τη διάταξη της μειοψηφίας, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές (για την οποία το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα την επόμενη εβδομάδα), ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ετοιμάζονται να καταθέσουν αίτημα για συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – έτσι προανήγγειλε ο Βασίλης Κόκκαλης. Για την κατάθεση αιτήματος απαιτούνται 30 ψήφοι και αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά τις έχουν χωρίς το ΠΑΣΟΚ.

Προς άλλον

Ισως το πιο ενδιαφέρον σημείο της χθεσινής δημοσκόπησης της Metron Analysis στο Mega είναι οι εκροές των ψηφοφόρων. Για πρώτη φορά, ενώ η ΝΔ δείχνει να έχει εκροές προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, περίπου στο 5%, στο ΠΑΣΟΚ οι εκροές προς τη ΝΔ έχουν σταματήσει. Αντιθέτως, μετράται σε ποσοστό 10% εκροές προς «άλλο κόμμα», που δεν μετράται στην πρόθεση ψήφου –και αυτό τα περιλαμβάνει όλα, και τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι ίσως το βασικό καμπανάκι για την αξιωματική αντιπολίτευση: από μόνες τους, οι διαρροές προς τον έναν ή την άλλη δεν είναι και τόσο μεγάλες. Μαζί, όμως, δεν είναι αμελητέες.

Μια ήττα

Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Friedrich Ebert στην Αθήνα για τους 200 της Καισαριανής, με τίτλο «Από τις φωτογραφίες των θυτών σε εθνικό μνημείο» ακυρώθηκε, όπως είπε το FES, γιατί μερικά επικριτικά δημοσιεύματα μπορούσαν «να εκληφθούν ως απειλητικά» και το Ινστιτούτο δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Η δική τους υπευθυνότητα, ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα μια ιστορική συζήτηση, σημαντική και για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, να μη διεξάγεται ποτέ – να υποκύπτει στον εθνικισμό, στον ακροδεξιό φόβο, στο σκοτάδι και την υποψία βίας. Είναι αρκετή αυτή η ήττα για να μας ταρακουνήσει λίγο;

Απορία

Ποιος είπε, πριν από τον Τσίπρα στο Ηράκλειο, «ενώνουμε δυνάμεις»;