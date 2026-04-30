Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει νέα πρόταση από την Τεχεράνη έως την Παρασκευή, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόρριψη, από τον Αμερικανό πρόεδρο, της αναθεωρημένης ιρανικής πρότασης, η οποία προέβλεπε πρώτα τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επεξεργάζεται νέο σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης.

Αμερικανικές πηγές επισημαίνουν ότι, σε περίπτωση που η νέα πρόταση δεν περιλαμβάνει μόνιμη παύση των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, η Ουάσιγκτον αναμένεται να την απορρίψει εκ νέου.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν τηλεφωνικά. Τόνισε επίσης ότι η στάση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί κυρίως από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του Ιράν, ο βασικός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει τη χώρα του σε «παράδοση» μέσω οικονομικής πίεσης και αξιοποίησης εσωτερικών διαιρέσεων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως δήλωσε, οι αντίπαλοι του Ιράν επιχειρούν να αποδυναμώσουν τη χώρα μέσω «τακτικών πολιορκίας» και «χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον εξετάζει την επέκταση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει καταρτίσει σχέδιο για περιορισμένης διάρκειας αλλά έντονα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών δυνάμεων.

Επιπλέον, εξετάζεται και δεύτερο σχέδιο που αφορά τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία τους, ενδεχόμενο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Τέλος, οιι Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές αναμένεται να ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ εντός της ημέρας για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές.