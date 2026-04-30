NASA και ISRO αποκάλυψαν νέα δεδομένα για την καθίζηση της Πόλης του Μεξικού, χάρη σε ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα ραντάρ που έχουν ποτέ τεθεί σε τροχιά. Το Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA δημοσίευσε τα ευρήματα την Τρίτη, παρουσιάζοντας λεπτομερείς χάρτες που δείχνουν πως τμήματα της μητρόπολης βυθίζονται έως και δύο εκατοστά τον μήνα.

Τα στοιχεία βασίζονται σε προκαταρκτικά δεδομένα του κοινού δορυφόρου NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), συλλεγμένα μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026. Ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο του 2025 από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan στην Ινδία, αποτελώντας καρπό συνεργασίας μεταξύ των διαστημικών οργανισμών των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Το ραντάρ συνθετικού ανοίγματος ζώνης-L του NISAR κατέγραψε με ακρίβεια την κίνηση του εδάφους κάτω από μια περιοχή όπου κατοικούν περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω σε έναν υδροφόρο ορίζοντα και δεκαετίες άντλησης υπόγειων υδάτων, σε συνδυασμό με την αστική ανάπτυξη, έχουν οδηγήσει στη συνεχή καθίζηση του εδάφους για περισσότερο από έναν αιώνα.

Μια πόλη που βυθίζεται

Το φαινόμενο της καθίζησης δεν είναι νέο. Ήδη από το 1925, μηχανικοί είχαν καταγράψει τις πρώτες ενδείξεις. Στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ορισμένες περιοχές της πόλης βυθίζονταν έως και 35 εκατοστά ετησίως, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές όπως το Μετρό — ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα μαζικής μεταφοράς της αμερικανικής ηπείρου.

Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας στο Paseo de la Reforma, όπου έχουν προστεθεί 14 σκαλοπάτια στη βάση του, καθώς το έδαφος γύρω του συνεχίζει να χαμηλώνει με την πάροδο του χρόνου.

«Εικόνες σαν αυτή επιβεβαιώνουν ότι οι μετρήσεις του NISAR συμφωνούν με τις προσδοκίες μας», δήλωσε ο Craig Ferguson, αναπληρωτής διευθυντής έργου στα κεντρικά γραφεία της NASA. «Το ραντάρ μεγάλου μήκους κύματος L-band του NISAR θα καταστήσει δυνατή την ανίχνευση και παρακολούθηση της καθίζησης του εδάφους σε δύσκολες περιοχές με πυκνή βλάστηση».

Τεχνολογία αιχμής από τον δορυφόρο NISAR

Ο NISAR είναι ο πρώτος δορυφόρος που διαθέτει δύο όργανα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος σε διαφορετικά μήκη κύματος, επιτρέποντας την παρακολούθηση των χερσαίων και παγωμένων επιφανειών της Γης δύο φορές κάθε 12 ημέρες. Ο ανακλαστήρας του, με διάμετρο 12 μέτρων, είναι η μεγαλύτερη κεραία ραντάρ που έχει αποσταλεί ποτέ στο διάστημα από τη NASA, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή τη νέφωση.

Η αποστολή, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες συνεργασίες μεταξύ της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας. «Η Πόλη του Μεξικού είναι γνωστό σημείο έντονης καθίζησης εδάφους, και εικόνες σαν αυτή είναι μόλις η αρχή για τον NISAR», δήλωσε ο David Bekaert, διευθυντής έργου στο Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος.

«Πρόκειται να δούμε μια εισροή νέων ανακαλύψεων από όλο τον κόσμο, χάρη στις μοναδικές δυνατότητες ανίχνευσης του NISAR και την παγκόσμια κάλυψή του», πρόσθεσε.