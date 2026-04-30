Ο Ιάγκο Άσπας έχει εξελιχθεί σε ζωντανό θρύλο για τη Θέλτα, με τον σύλλογο να σχεδιάζει την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του έξω από το Μπαλαΐδος.

Ο δήμαρχος του Βίγκο αποκάλυψε ότι ο Ισπανός επιθετικός έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για το έργο, ενώ σημείωσε πως θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για το καλύτερο σχέδιο, με τον νικητή να συμβάλλει και στην υλοποίησή του.

Ο Άσπας έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη La Liga με τη φανέλα της Θέλτα, ξεπερνώντας τις 500 συμμετοχές και φτάνοντας τα 201 γκολ, γεγονός που τον κατατάσσει στις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου.