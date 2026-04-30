Ρεάλ Μαδρίτης: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Ταβάρες – Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs της EuroLeague. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο σέντερ των Μαδριλένων υπέστη ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας. Η ισπανική ομάδα δεν […]
Η Θέλτα τιμά τον ήρωά της: Ανέγερση αγάλματος για τον Ιάγκο Άσπας στο Βίγκο
Ο Ιάγκο Άσπας έχει εξελιχθεί σε ζωντανό θρύλο για τη Θέλτα, με τον σύλλογο να σχεδιάζει την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του έξω από το Μπαλαΐδος. Ο δήμαρχος του Βίγκο αποκάλυψε ότι ο Ισπανός επιθετικός έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για το έργο, ενώ σημείωσε πως θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για το καλύτερο σχέδιο, με […]
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ καλούνται να ψηφίσουν τα καλύτερα γκολ του Σαλάχ με την «κόκκινη» φανέλα (vid)
Η Λίβερπουλ προχωρά σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης προς τον Μο Σαλάχ, καθώς πλησιάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του, ζητώντας από τους φιλάθλους να αναδείξουν το καλύτερο γκολ που έχει πετύχει με τη φανέλα της ομάδας. Ο Αιγύπτιος επιθετικός αναμένεται να αποχαιρετήσει το Άνφιλντ εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός και του […]
Κινδυνεύει με ποινή τριών αγωνιστικών ο Μάικ Τζέιμς στο γαλλικό πρωτάθλημα
Ο Μάικ Τζέιμς, ενώ βρισκόταν σε αποστολή για τους αγώνες των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, φαίνεται να έχει προβλήματα με την πειθαρχία στη γαλλική λίγκα. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει ποινή τριών αγωνιστικών αποκλεισμού από τη γαλλική λίγκα, μετά την αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές στον αγώνα με την Βιλερμπάν. Ο Αμερικανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε […]
Ο Γκριεζμάν παραβίασε το πρωτόκολλο της UEFA για να ζήσει τη μαγεία του Μετροπολιτάνο μία τελευταία φορά (pics)
Ο Αντουάν Γκριεζμάν αγνόησε το αυστηρό πρωτόκολλο της UEFA και χάρισε στους φιλάθλους της Ατλέτικο Μαδρίτης ένα αξέχαστο στιγμιότυπο, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του Μετροπολιτάνο κατά την τελευταία του εμφάνιση σε εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα με την ομάδα του. Στο ματς απέναντι στην Άρσεναλ, που έληξε 1-1, οι παίκτες συνήθως πρέπει να κοιτούν ευθεία προς την […]