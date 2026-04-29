Ευρώπη… τέλος. Οποτέ τέλος και η ουσία στο υπόλοιπο της σεζόν για τον Άρη, ο οποίος αυτόματα βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίσιμα ζητήματα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Είναι σαφές ότι η ομάδα δεν έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει από τώρα το ρόστερ της νέας σεζόν. Πρέπει να περιμένει το άνοιγμα της αγοράς από το επόμενο καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να αρχίσει σταδιακά να «χτίζει» τον κορμό της, ξεκινώντας από τις πιο άμεσα υλοποιήσιμες περιπτώσεις.

Οι προσθήκες, επίσης, θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό και από τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις ανανεώσεις συμβολαίων. Από τα εννέα συμβόλαια και δανεισμούς που ολοκληρώνονται, ουσιαστικά τρεις περιπτώσεις φαίνεται να απασχολούν πιο έντονα τον ΑΡΗ: του Αθανασιάδη, του Μεντιλ και του Γιαννιώτα.

Ο Αθανασιάδης παραμένει μία βασική επιλογή, ωστόσο υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί συμφωνία αφού πέραν όλων των άλλων ο παίκτης θέλει να πάρει τον χρόνο του. Υπάρχει άλλωστε και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα η Τουρκία από την οποία φαίνεται να περιμένει κάτι.

Στην περίπτωση του Μεντιλ δεν έχει αλλάξει κάτι μετά την αρχική διερευνητική επαφή. Οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να εξετάζουν την παραμονή του Μαροκινού, ώστε να αποφύγουν την ανάγκη για διπλή ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Όσο για τον Γιαννιώτα, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επικοινωνία, ωστόσο η γενική εκτίμηση προς το πρόσωπό του είναι θετική, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει και την επόμενη χρονιά στο ρόστερ.