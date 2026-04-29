Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία του στην Αθήνα, όπου συνδυάζει καθημερινές προπονήσεις με μια ιδιαίτερη συνάντηση που τράβηξε το ενδιαφέρον στο χώρο του τένις.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο Σέρβος πρωταθλητής προπονήθηκε με τον νεαρό Έλληνα τενίστα Ραφαήλ Παγώνη, προσφέροντας του πολύτιμες εμπειρίες και συμβουλές σε μια ξεχωριστή στιγμή για τον 14χρονο αθλητή.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο 91 Athens Riviera, με τον Παγώνη να μοιράζεται σχετική φωτογραφία στα social media και να εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία.

Ο Τζόκοβιτς παραμένει στην Αθήνα ενόψει της συνέχειας της σεζόν, ενώ το αγωνιστικό του πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με πιθανό ακόμη και το ενδεχόμενο απουσίας του από το Masters της Ρώμης.