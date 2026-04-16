Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία προσωπικοτήτων στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της EuroLeague.

Στις εξέδρες της Movistar Arena βρέθηκαν δίπλα-δίπλα ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρακολουθώντας μαζί το παιχνίδι και τραβώντας τα βλέμματα των φιλάθλων.

Ο Ντόντσιτς βρίσκεται στην Ευρώπη, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπειών, με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση και να ενισχύσει τους Λος Άντζελες Λέικερς στα playoffs του ΝΒΑ.

Από την πλευρά του, ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός λάτρης του μπάσκετ και της EuroLeague, έχοντας δώσει το «παρών» και σε άλλες διοργανώσεις μέσα στη σεζόν σε Ελλάδα και Σερβία.

Η κοινή τους παρουσία στην εξέδρα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, με το στιγμιότυπο να γίνεται άμεσα viral στα social media.

