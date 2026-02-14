Ξαφνική αναταραχή στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να απομακρύνει τον συνεργάτη του, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρόγκιτς βρέθηκε στο ΣΕΦ μαζί με τον διάσημο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague.

Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε «κόκκινη γραμμή» από τον Νίκολιτς, που προχώρησε άμεσα στην απόλυσή του. Οι παίκτες της ΑΕΚ ενημερώθηκαν ήδη για την εξέλιξη, ενώ ο Ρόγκιτς δεν ταξίδεψε καν στη Θεσσαλονίκη για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.