Χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες θα αγωνιστεί η ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, καθώς καλείται να εκτίσει την ποινή που της επιβλήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ).

Η ΔΕΑΒ επέβαλε στην Ένωση ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, για ρίψη αντικειμένων που καταγράφηκαν στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά το γκολ που σημείωσε ο Ταρέμι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, γεγονός που προκάλεσε ένταση στις εξέδρες και οδήγησε στην επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης.

Ως εκ τούτου, η ΑΕΚ θα στερηθεί τη στήριξη του κόσμου της στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της, το οποίο θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena. Η απουσία των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, καθώς πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν, με κάθε βαθμό να έχει ιδιαίτερη σημασία στη μάχη της βαθμολογίας.