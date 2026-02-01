Περισσότερα σε λίγο…

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με τον Στρακόσα στο τέρμα και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα, με τους Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς στα δύο άκρα και τους Γιόβιτς και Ζίνι στην επίθεση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την άλλη, ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι, Ποντένσε και Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι.

Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι

Η ΑΕΚ απείλησε πρώτη στην αναμέτρηση, με τον Ζίνι. Στο 3ο λεπτό ο επιθετικός της Ένωσης έκανε το γυριστό, μετά από κόρνερ, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη.

Μέχρι το 15’ το ματς κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό στη συνέχεια να ανεβάζει την πίεσή του και στο 19’ να αγγίζει το γκολ με τον Ροντινέι. Ο Ποντένσε βρήκε με ωραίο «τακουνάκι» τον Ορτέγκα, αυτός γύρισε από αριστερά, ο Ροντινέι στο δεύτερο δοκάρι σούταρε με τη μία, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε πάνω στη γραμμή και κράτησε το μηδέν.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ απάντησε με τον Ζίνι. Ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε από αριστερά, ο Ζίνι γύρισε μπροστά από τον Μπιανκόν και σούταρε, αλλά ο Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε.

Στο 24’ ο Ταρέμι βγήκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, μπήκε στην περιοχή της Ένωσης και σούταρε από αριστερά, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ρέλβας και βγήκε κόρνερ.

Έξι λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός είχε μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος σούταρε, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και ο Στρακόσα μπλόκαρε.

Στο 38’ ο Ταρέμι σούταρε μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα από αριστερά, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Ρέλβας, που έβαλε με αυτοθυσία το πόδι του, σε μια φάση που θα είχε πρόβλημα ο Στρακόσα, αν πέρναγε το σουτ του Ιρανού επιθετικού.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-0, αλλά τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος από την ΑΕΚ.

Απείλησε ο Ταρέμι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή για την ΑΕΚ, με τον Κοϊτά να παίρνει τη θέση του Λιούμπιτσιτς. Η πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη άνηκε στον Ολυμπιακό. Στο 52’ ο Ποντένσε απέφυγε τον Ρότα με καταπληκτικό τρόπο και σέντραρε από αριστερά, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε.

Στο 56’ ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Βάργκα αντί του Ζίνι, με τον Ούγγρο επιθετικό στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να κάνει λάθος, το οποίο παραλίγο να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι, αλλά το γύρισμα του Ποντένσε από αριστερά ήταν πιο δυνατό από ότι έπρεπε και ο Ιρανός στράικερ δεν κατάφερε να κάνει επαφή με την μπάλα.

Άφησε το οφσάιντ, 1-0 η ΑΕΚ

Στο 58’ η ΑΕΚ πήρε κόρνερ, σε μια φάση που ο Γκατσίνοβιτς ξεκινάει από θέση οφσάιντ. Παρόλα αυτά ο βοηθός δεν σήκωσε το σημαιάκι του, ως όφειλε σε μια ξεκάθαρη φάση, κάνοντας δώρο ουσιαστικά το κόρνερ στην Ένωση. Ο Μάριν το εκτέλεσε και ο Βάργκα με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ.

Στο 68’ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Πινέδα. Ο Γιόβιτς έκανε την προβολή, μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Τζολάκης απέκρουσε ενστικτωδώς, η μπάλα έφτασε στον Πινέδα, αυτός σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τους Ζέλσον Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ αντί των Κοστίνια και Τσικίνιο, ενώ στο 75’ ο Νίκολιτς απάντησε με τον Ζοάο Μάριο αντί του Γκατσίνοβιτς.

Στο 76’ ο Αντρέ Λουίζ έκανε το διαγώνιο σουτ από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 85’ είχαμε τρεις ακόμα αλλαγές, με τους Γιαζίτσι και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Ποντένσε και Σιπιόνι για τον Ολυμπιακό και ο Κουτέσα τη θέση του Γιόβιτς για την ΑΕΚ.

Στο 90+2’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις κινήσεις του με τον Μπρούνο αντί του Ορτέγκα και στο 90+4’ ο Ολυμπιακός άγγιξε την ισοφάριση με τον Μπιανκόν. Ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Αντρέ Λουίζ έδωσε με το κεφάλι στον Μπιανκόν, αυτός έκανε το γυριστό, αλλά ο Στρακόσα έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.