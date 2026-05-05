Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία για νέα προσπάθεια εξαπάτησης με δήθεν πρόστιμο από την Τροχαία.

Συγκεκριμένα με μήνυμα που αποστέλλεται είτε με SMS είτε μέσω πλατφορμών επικοινωνίας, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Μην πατήσετε το link

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. οι πολίτες καλούνται:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.