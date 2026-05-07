Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στον τελικό του Champions League και θα διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου της απέναντι στην Άρσεναλ.

Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση μετά το 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, «χτίζοντας» πάνω στη νίκη 5-4 του πρώτου αγώνα και ολοκληρώνοντας τη σειρά με συνολικό σκορ 6-5. Από την άλλη, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά μετά το 2006, έχοντας αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0.

Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Μαΐου και θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σε μια αλλαγή που έγινε για τηλεοπτικούς λόγους.

Ο τελικός θα φιλοξενηθεί στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, εκεί όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.