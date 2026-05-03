Μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Άρτα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, όταν δύο άτομα την έπεισαν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό με το πρόσχημα ότι η εγγονή της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας από τους δράστες προσποιήθηκε τον γιατρό και επικοινώνησε με την ηλικιωμένη, υποστηρίζοντας ότι η εγγονή της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα συνεργός του παρίστανε την εγγονή, μιλώντας στο τηλέφωνο με λυγμούς και ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Η ανυποψίαστη γυναίκα πείστηκε και παρέδωσε σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα.

Ο άνδρας συνελήφθη την επόμενη ημέρα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με την αστυνομία είχε κρατήσει ως «αμοιβή». Το ποσό αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα φέρεται να παραδόθηκαν σε συνεργό του στην περιοχή του Αντιρρίου.

Οι αρχές κατέσχεσαν το όχημα του συλληφθέντος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της πράξης, και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής ομάδας.