Ένας άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε και σκότωσε μία γυναίκα μπροστά σε έντρομους περαστικούς στη Βαρκελώνη, σε ένα περιστατικό που οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τυχαία δολοφονία στον δρόμο.

Φωτογραφία του δράστη, ο οποίος φαίνεται να κρατά το όπλο που χρησιμοποίησε, κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει σε σύλληψη.

Η φονική επίθεση σημειώθηκε χθες το πρωί, γύρω στις 11:00, στο Esplugues de Llobregat, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Sant Joan de Deu. Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν αν ο δράστης γνώριζε το θύμα του, του οποίου η ηλικία και η εθνικότητα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε γνωστή ερωτική σχέση μεταξύ των δύο, ενώ πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν πως εστιάζουν στο ενδεχόμενο τυχαίας επίθεσης.

Η επίθεση και η σύλληψη

Η γυναίκα, η οποία περιγράφεται από τοπικά μέσα ως «νεαρή» και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πιθανώς ασιατικής καταγωγής, δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό, το στήθος και την κοιλιά.

Ένας άνδρας 50 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, όταν επιχείρησε να παρέμβει για να τη βοηθήσει. Η κατάστασή του δεν θεωρείται σοβαρή.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φορούσε τζιν, φούτερ με κουκούλα και κρατούσε μεγάλο μαύρο σακίδιο, συνελήφθη γύρω στο μεσημέρι στη συνοικία Les Corts της Βαρκελώνης.

Αντιδράσεις των αρχών

Ο Δήμος του Esplugues de Llobregat εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά λύπη του για τον βίαιο θάνατο του θύματος και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους της.

«Ο δήμος καταδικάζει κάθε μορφή βίας και εκφράζει την ανησυχία του για αυτά τα σοβαρά περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν την κοινωνική ζωή και τη δημόσια ασφάλεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο δήμος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί από την περιφερειακή αστυνομία Mossos d’Esquadra και ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε δεύτερη ανακοίνωση, το δημοτικό συμβούλιο γνωστοποίησε ότι έχουν κηρυχθεί δύο ημέρες επίσημου πένθους, οι οποίες ξεκίνησαν από τα μεσάνυχτα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η περιφερειακή αστυνομία Mossos d’Esquadra ανέφερε στη δική της ανακοίνωση πως «οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για τη βίαιη δολοφονία που διαπράχθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Esplugues de Llobregat, στην επαρχία της Βαρκελώνης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 11:00 το πρωί η γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 δέχθηκε κλήση που ανέφερε ότι ένας άνδρας είχε τραυματίσει μία γυναίκα και είχε διαφύγει από το σημείο.

Αστυνομικοί και μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής (SEM) έφτασαν άμεσα, ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της γυναίκας. Ο ύποπτος εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει ιατροδικαστική σκηνή καλυμμένη με τέντα, ώστε να προστατευθεί το σώμα από τη θέα του κοινού. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου.