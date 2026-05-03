Η Τουν έγραψε τη μεγαλύτερη σελίδα της ιστορίας της, κατακτώντας για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Ελβετίας, σε μια πορεία που μοιάζει σχεδόν απίστευτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν έναν χρόνο αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία.

Η ομάδα του Μάουρο Λουστρινέλι, παρότι παρουσίασε κάμψη στο φινάλε της σεζόν με τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια, κατάφερε να «σφραγίσει» τον τίτλο χάρη στην ήττα της Σεντ Γκάλεν με 3-0 από τη Σιόν, που την έστειλε οριστικά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια πορεία υπέρβασης και ισορροπιών

Η Τουν είχε επιστρέψει στη Super League μόλις έναν χρόνο πριν, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Challenge League, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να μετατραπεί από νεοφώτιστη σε πρωταθλήτρια.

Η επιτυχία της γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν ληφθεί υπόψη το οικονομικό της επίπεδο, καθώς το ρόστερ της έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 22,4 εκατομμυρίων ευρώ, αρκετά χαμηλότερη από άλλους ανταγωνιστές όπως η Γιουνγκ Μπόις, που διαθέτει υπερδιπλάσια αξία.

Ιστορικός πρώτος τίτλος και ευρωπαϊκό όνειρο

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος πρωταθλήματος στα 128 χρόνια ιστορίας της Τουν, η οποία μέχρι σήμερα είχε στο παλμαρέ της μόνο δύο κατακτήσεις στη δεύτερη κατηγορία και μία συμμετοχή στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2005/06.

Με αυτή την επιτυχία, η ελβετική ομάδα εξασφάλισε και θέση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ανοίγοντας ξανά την πόρτα στο ευρωπαϊκό όνειρο.